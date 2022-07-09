فدراسیون فوتبال بازهم قاطعانه از اسکوچیچ حمایت نکرد!

به گزارش خبرنگار مهر، احسان اصولی در خصوص دو دستگی ایجاد شده بین بازیکنان تیم ملی فوتبال گفت: متاسفم برای افرادی که در فضای رسانه‌ای و فضای عمومی با برخی تحرکات و انتشار پیام‌هایی که موثق نیست موضوعاتی ایجاد می‌کنند.

سخنگوی فدراسیون فوتبال که با رادیو تهران گفتگو می‌کرد، ادامه داد: فدراسیون فوتبال تنها مرجع تصمیم گیری برای سرمربی تیم ملی است. ساز و کاری تعریف شده است یعنی استفاده از نظرات کمیته فنی. نکات و نظرات افراد و صاحبنظران شنیده می‌شود اما به این معنا نیست که همان نظر را بپذیریم. مهمترین چیزی که به آن پایبند هستیم این است که تیم‌های ملی در بهترین شرایط در رویدادهای داخلی و خارجی شرکت کنند.

اصولی از اعلام حمایت قاطعانه از دراگان اسکوچیچ سرمربی فعلی تیم ملی خودداری کرد و گفت: در خصوص تیم ملی بزرگسالان و رویداد مهمی که پیش رو داریم رویکرد ما این است که تیم در بهترین شرایط در مسابقات حاضر شود و نتایج درخشانی بگیرد. تصمیماتی که می‌گیریم مبتنی بر دیدگاه‌های فنی و بررسی تهدیدها، فرصت‌ها، معایب و مزایا است. جمعبندی فعلی هیات رئیسه بر عدم تغییر سرمربی است اما اطلاعات و داده‌ها را مدام به روز می‌کنیم. این یعنی اینکه کوچک‌ترین فرصت‌ها را برای به روز رسانی اطلاعات از دست نمی‌دهیم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال تصریح کرد: اینکه برخی‌ها این مسائل را به داخل تیم ملی می‌برند شکل حرفه‌ای نیست. در فوتبال چنین چیزی سابقه نداشته است و روی خوشی ندارد. از دیروز با تماس‌ها و گفتگوها و مذاکراتی که انجام شد، این فضا مدیریت شد و ان شاءالله به آن دامن زده نمی‌شود. همه ما سرباز و خادم تیم ملی هستیم.