اولین تصویر رنگی تلسکوپ فضایی «جیمز وب»

به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا اولین تصویر رنگی گرفته‌شده توسط تلسکوپ فضایی «جیمز وب» را منتشر کرد.



این واضح‌ترین نمای مادون قرمز و عمیق‌ترین تصویر از کیهان تا به امروز است. این تصویر هزاران کهکشان را در یک قاب نشان می‌دهد.



ناسا نوشت این تنها یک تکه از جهان پهناور است که نسبتاً به اندازه یک دانه شن بر روی زمین است.

تصویر گرفته شده براساس ۱۲.۵ ساعت از مشاهدات یکی از ۴ ابزار تلسکوپ فضایی ساخته شده است. در حقیقت عکس مذکور به وسیله ابزار NIRCam تلسکوپ ثبت شده است.





تصویری که منتشر شده است به خوشه کهکشان SMACS۰۷۲۳ تعلق دارد. به نوشته ناسا هزاران کهکشان از جمله نورانی ترین اجسام آسمانی برای نخستین بار در نور مادون سرخ رصد شده و اکنون در چشم انداز تلسکوپ جیمز وب قرار دارند. این کهکشان تنها بخش کوچکی از آسمان را تشکیل می‌دهد.

کهکشان مذکور در فاصله ۴.۶ میلیارد سال نوری زمین قرار دارد.

به نوشته وب سایت ناسا جرم ترکیبی این خوشه کهکشانی مانند یک لنز گرانشی عمل می کند و کهکشان های بسیار دورتر را در پشت خود بزرگ می کند.

ابزار NIRCam تلسکوپ جیمز وب این کهکشان های دوردست را به دقت بررسی می کند. این کهکشان ها ساختارهای ریز و کم نوری دارند که تا پیش از این هرگزمشاهده نشده اند.

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