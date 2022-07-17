استفاده از تلسکوپ جیمز وب برای مطالعه درباره منظومه شمسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، تلسکوپ فضایی جیمز وب که در دسامبر سال ۲۰۲۱ در مدار قرار گرفت، بزرگترین و قدرتمندترین تلسکوپ فضایی ساخته شده توسط انسان است. جیمز وب اگرچه از نظر فیزیکی کوچک‌تر و سبک تر از تلسکوپ فضایی هابل است، اما آینه اصلی این تلسکوپ فضایی شش برابر بزرگ‌تر از آینه‌های استفاده شده در هابل است.

تلسکوپ فضایی جیمز وب با استفاده از آینه‌های بزرگ‌تر و با توجه به حساسیت بهبود یافته به امواج مادون قرمز، می‌تواند عمق فضا را مشاهده کند. ناسا تأیید کرده که جیمز وب می‌تواند اجسامی را مشاهده کند که بسیار کم نور هستند و حتی هابل نیز قادر به شناسایی آنها نیست.

ناسا امیدوار است از تلسکوپ فضایی جیمز وب برای انجام طیف وسیعی از تحقیقات کیهانی از کشف سیارات دارای قابلیت بالقوه سکونت گرفته تا رصد تولد اولین کهکشان‌ها و ستاره‌های کیهان استفاده کند.

با توجه به اینکه بیشتر تصاویر در دسترس عموم که توسط تلسکوپ جیمز وب گرفته شده متعلق به کهکشان‌های دوردست است، بسیاری از مردم متعجب شدند که ناسا اخیراً مجموعه جدیدی از تصاویر را منتشر کرد که اجرام بسیار نزدیک به زمین را نشان می‌دهد.

جدیدترین تصاویر، به ویژه، در مورد مشتری، بزرگترین سیاره منظومه شمسی ما، و برخی از قمرهای آن اطلاعاتی در دسترس قرار می‌دهند.

جدیدترین مجموعه تصاویر ارسال شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب به زمین، تصاویر دقیقی از نوارهای ابری عظیم سیاره مشتری را نشان می‌دهد که بر جو فوقانی آن تسلط دارند. در برخی از تصاویر، می‌توان چندین ویژگی فیزیکی سیاره مذکور را تشخیص داد؛ از جمله لکه قرمز بزرگ و حلقه‌های باریکی که این سیاره را احاطه کرده است.

موارد دیگری که در این تصویر قابل مشاهده است شامل برخی از قمرهای مشتری از جمله اروپا، تبه و متیس است. اروپا قمر بزرگ مشتری است که هدفی بالقوه برای اکتشافات آینده بشر است. مطالعات قبلی همچنین نشان داده که این قمر دارای اقیانوس عظیمی است که در زیر پوسته یخی و ضخیم خود پنهان شده است.

در حالی که ممکن است این تصاویر به اندازه تصاویر قبلی جیمز وب تماشایی به نظر نرسند، دانشمندان ناسا از تماشای آنها بسیار هیجان زده هستند.

استفانی میلام که یک دانشمند سیاره‌شناسی در مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا است، گفت که از روشنایی و وضوح تصاویر گرفته شده توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب شگفت‌زده شده است. میلام به‌ویژه تحت تأثیر این واقعیت قرار گرفت که تلسکوپ حلقه‌های ضعیف مشتری را در اولین تلاش خود برای عکس برداری ثبت کرد.