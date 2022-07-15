تولید نهاده های دامی از نوعی حشره/ غنی از پروتئین و اسید آمینه

معصومه چخماقی مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت فناور مستقر در دانشگاه علوم کشاورزی منابع طبیعی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از سال ۹۷ به دلیل تغییر اقلیم، خشکسالی، کمبود آب و انتشار گازهای گلخانه ای روی پرورش حشره های مفید کار کردیم.

وی با بیان اینکه هدف از پرورش این حشرات تامین نهاده های دامی است، گفت: توانستیم حشره ای را که بومی ایران است انتخاب کنیم که با مطالعاتی مشخص شده بود غنی از پروتئین، اسید آمینه و ویتامین های مختلف است.

به گفته وی سوسک زرد که حشره مفید و بومی ایران است را در این شرکت پرورش دادیم تا بتوانیم در تامین نهاده های دامی نقشی ایفا کنیم.

چخماقی با بیان اینکه لارو سوسک زرد خاصیت غذایی بالایی دارد، گفت: لاروهای این سوسک، حاوی پروتئین، چربی و اسید آمینه است؛ بر اساس مطالعات انجام شده میزان جذب پروتئین آن تا ۶۰ درصد برآورد شده زیرا یک پروتیین حیوانی است؛ اما جذب پروتیین های گیاهی ۲۰ درصد است.

مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت فناور اضافه کرد: لارو این سوسک ها بعد از فرآوری به نهاده دامی تبدیل می شود و برای خوراک طیور و آبزیان هم استفاده می شود.

وی گفت: سازمان ایمنی غذایی اروپا مجوزی برای محصولات حاصل از سوسک زرد به عنوان خوراک انسان صادر کرده است؛ به دلیل اینکه لارو این سوسک ها اسید آمینه هایی دارد که بدن انسان به آنها نیاز دارد در حالیکه قدرت تولید آن را ندارد مجوز استفاده از این محصول به عنوان خوراک انسان هم صادر شده است.

وی با بیان اینکه در این شرکت موفق شدیم فاز نیمه صنعتی آن را پیاده سازی کنیم، عنوان کرد: برای این منظور مجوزهای لازم از سازمان محیط زیست و سازمان های مرتبط اخذ شده است.

به گفته مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت فناور، در اروپا از این سوسک ها برای خوراک انسان استفاده می شود؛ این محصول با فرآوری خاصی به صورت پودر در پاستا، بیسکوییت، همبرگر و... مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین مجوزهایی در اروپا برای استفاده در غذای نوزاد، کهنسال و... صادر شده است.

وی تاکید کرد: از آنجایی که بدن انسان برخی از اسیدآمینه ها تولید نمی‌کند و این حشره می تواند اسید آمینه بدن را تامین کند می توان برآورد کرد که سوسک زرد برای سلامت انسان نیز مفید است.

مدیر تحقیق و توسعه یک شرکت فناور گفت: البته که در صورت مصرف این حشره توسط دام، چنین ویتامین هایی به چرخه غذایی انسان باز می گردد.

چخماقی با اشاره به چرخه پرورش سوسک زرد در فاز نیمه صنعتی برای تولید نهاده دامی گفت: در این بخش از فاز صنعتی، یک سوم سوسک ها را برای ادامه این چرخه و دو سوم لاروهای این سوسک را خشک کرده و با فرآوری تبدیل به نهادهای دامی می کنیم.

وی با بیان اینکه فضولات این سوسک ها نیز به عنوان کود ارگانیک برای گیاهان گلخانه ای، آپارتمانی و... استفاده می شود، گفت: اکنون این طرح زیر نظر ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری در حال اجراست.