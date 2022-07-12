به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیروی‌های مسلح برگزار شد، ابتدا گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی با عنوان «الزامات رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در افق برنامه هفتم توسعه» توسط عادل آذر ارائه شد.



اعضای کمیسیون مشترک پس از آن درباره برخی از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی در سال‌های برنامه هفتم مصوباتی داشتند که عبارتند از:



«بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاست‌ها و مقررات اقتصادی کشور و ارتقا حداقل پنجاه رتبه کشور در شاخص‌های محیط کسب و کار در طول برنامه»



«رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با افزایش خالص موجودی سرمایه»



«افزایش صادرات غیرنفتی و نیل به تراز تجاری (خالص صادرات غیرنفتی) مثبت در پایان برنامه، کاهش خام فروشی نفت و سایر منابع طبیعی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی که در داخل قابل تأمین و تولید است»



«افزایش حداقل ۵ درصدی بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) در طول برنامه»



در این جلسه، آقایان مجید انصاری، سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، صادق واعظ زاده، محمدرضا باهنر، غلامرضا آقازاده و سید مصطفی میرسلیم، دیدگاه‌های خود را پیرامون الزامات تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.