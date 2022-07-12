به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیرویهای مسلح برگزار شد، ابتدا گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با عنوان «الزامات رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در افق برنامه هفتم توسعه» توسط عادل آذر ارائه شد.
اعضای کمیسیون مشترک پس از آن درباره برخی از الزامات دستیابی به رشد ۸ درصدی در سالهای برنامه هفتم مصوباتی داشتند که عبارتند از:
«بهبود محیط کسب و کار و ایجاد ثبات و پایداری در سیاستها و مقررات اقتصادی کشور و ارتقا حداقل پنجاه رتبه کشور در شاخصهای محیط کسب و کار در طول برنامه»
«رفع موانع و تسهیل سرمایه گذاری (داخلی و خارجی) و جلوگیری از خروج سرمایه از کشور با افزایش خالص موجودی سرمایه»
«افزایش صادرات غیرنفتی و نیل به تراز تجاری (خالص صادرات غیرنفتی) مثبت در پایان برنامه، کاهش خام فروشی نفت و سایر منابع طبیعی و جلوگیری از واردات مواد اولیه و کالاهای مصرفی که در داخل قابل تأمین و تولید است»
«افزایش حداقل ۵ درصدی بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت) در طول برنامه»
در این جلسه، آقایان مجید انصاری، سعید جلیلی، محسن رضایی، محمد جواد ایروانی، علی لاریجانی، سید مرتضی نبوی، حسین مظفر، صادق واعظ زاده، محمدرضا باهنر، غلامرضا آقازاده و سید مصطفی میرسلیم، دیدگاههای خود را پیرامون الزامات تحقق رشد هشت درصدی اقتصاد کشور در طول برنامه هفتم توسعه بیان کردند و بحث و بررسی بیشتر در این خصوص به جلسه بعد کمیسیون موکول شد.
در جلسهای به ریاست ذوالقدر صورت گرفت؛
بررسی الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سالهای برنامه هفتم
اعضای کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام در هجدهمین جلسه خود به سیاستگذاری در خصوص الزامات دستیابی به رشد ۸درصدی در سالهای برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه کمیسیون مشترک که به ریاست محمدباقر ذوالقدر و با حضور برخی اعضای مجمع و نمایندگانی از دولت، مجلس، قوه قضائیه و ستاد کل نیرویهای مسلح برگزار شد، ابتدا گزارش مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی با عنوان «الزامات رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در افق برنامه هفتم توسعه» توسط عادل آذر ارائه شد.
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