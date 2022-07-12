تیم لامرد قهرمان والیبال دختران نونهال فارس شد

صادق فالی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پایان مسابقات والیبال دختران فارس در رده سنی آینده سازان که به میزبانی شهرستان سروستان برگزار شد، تیم لامرد با شکست حریفان خود به مقام قهرمانی رسید.

وی افزود: این مسابقات با حضور ۱۳ تیم از شهرستان‌های استان فارس و به مدت ۵ روز در سالن دانشگاه آزاد واحد سروستان برگزار شد.

رئیس اداره ورزش و جوانان لامرد تصریح کرد: در فینال این مسابقات تیم‌های لامرد و آباده به مصاف هم رفتند که در پایان والیبالیست‌های نونهال لامرد با شکست حریف خود به مقام قهرمانی این دوره از مسابقات رسیدند.

فالی ادامه داد: در بازی رده بندی هم تیم نی ریز با پیروزی در مقابل استهبان به مقام سوم رسید.

او گفت: در مراسم اختتامیه این مسابقات که با حضور علی آقازاده رئیس اداره ورزش و جوانان سروستان، مسؤلین ناحیه مقاومت بسیج و جمعی از رؤسای هیأت‌های شهرستان سروستان برگزار شد که به تیم‌های اول تا سوم این مسابقات کاپ قهرمانی و لوح تقدیر اهدا شد.