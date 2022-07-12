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۲۱ تیر ۱۴۰۱، ۱۱:۵۶

رئیس شورای شهر خرمشهر بازداشت شد

رئیس شورای شهر خرمشهر بازداشت شد

خرمشهر- دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر از دستگیری رئیس شورای شهر این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاخر باوی افزود: پس از دریافت گزارش اداره اطلاعات و صدور دستور قضائی، رئیس شورای شهر شهرستان خرمشهر به اتهام فساد مالی توسط این اداره بازداشت شد.

وی گفت: پرونده نامبرده در شعب بازپرسی اهواز مفتوح است.

کد مطلب 5536358

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