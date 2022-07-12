درخواست اشد مجازات برای جمشید شارمهد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جلسه محاکمه جمشید شارمهد سرکرده گروهک تروریستی تندر صبح امروز (سه شنبه ۲۱ تیر) در شعبه ۱۵ انقلاب و به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی و با حضور جمعی از شاکیان و خانواده شهدای تروریستی و جانبازان برگزار شد.

در این جلسه سه جانباز حادثه تروریستی حسینه شیراز و چند مادر، پدر و برادر شهید این حادثه در جایگاه شاکیان این پرونده ایستاده و خواستار اشد مجازات برای سرکرده گروهک تروریستی تندر شدند.

علیرضا بنیانی جانباز حادثه تروریستی حسینیه شیراز در جلسه دادگاه گفت: من در جریان این اقدام تروریستی از دست و پا مجروح شدم و پای سمت چپم فلج شد. از دادگاه انتظار دارم بر اساس شرع مقدس و قانون درباره این فرد اقدام کند.

در ادامه قاضی صلواتی از این جانباز خواست که توضیحاتی درباره صحنه حادثه دهد.

بنیانی در ادامه گفت: ۸ صبح بود که به حسینیه شیراز وارد شدم و نزدیک محل بمب گذاری بودم. در ادامه مناجات و سینه زنی در حسینیه شروع شد و مشغول به عزاداری بودم که انفجار شدیدی رخ داد.

وی تاکید کرد: همان روز به بیمارستان منتقل شدم البته شرایط به نحوی بود که ۱۴ اتاق عمل بیمارستان پر شده از مجروحان بود. سه روز در کما بودم و بعد از سپری کردن کما ۲۸ روز در بیمارستان بستری شدم. همچنین در ۴ ماه اخیر ۳ بار به اتاق عمل رفتم و سه بار در بیمارستان بستری شده ام. متأسفانه به دلیل این انفجار امثال من و بسیاری از خانواده‌ها مجروح شدند و ۱۴ نفر نیز شهید شدند.

قاضی صلواتی از جانباز شیروانی خواست که در جایگاه حاضر شود.

جانباز شیروانی در ادامه گفت: سرم ترکش خورده و زانو هایم آسیب دیده است. از دادگاه اشد مجازات را برای این فرد خواستارم.

در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از جانباز «زحمتکشان» خواست که در جایگاه قرار گیرد.

جانباز زحمتکشان در این جلسه گفت: پشت صحنه این جنایت قطعاً دولت آمریکا قرار دارد و قطعاً ایادی و دست‌نشانده های این دولت این اعمال را انجام می‌دهند. از دادگاه اشد مجازات را خواستاریم.

در ادامه این جلسه به دستور قاضی صلواتی کلیپ انفجار حسینیه شیراز پخش شد.

در ادامه این جلسه مادر شهید کشاورز در جایگاه قرار گرفت.

مادر شهید کشاورز در رابطه با شهادت فرزند دختر خود گفت: دختر من یک نخبه بود.

وی تأکید کرد: از اهداف زندگی دختر من این بود که به مردم جامعه کمک کند. از همینجا خدا را شکر می‌کنم که خدا دختری همچون راضیه که پاکدامن بود به من عطا کرد. همچنین خدا را شکر می‌کنم دخترم در بهترین و ناب‌ترین لحظات معنوی و در حسینی شیراز به دست بدترین افراد زمان شهید شد.

مادر شهید کشاورز در ادامه گفت: نمی‌توانیم اسم این فرد را انسان بگذاریم؛ این فرد ابلیس است. این فرد یک وطن فروش و خائن است.

وی ادامه داد: علیرضا، عرفان، راضیه، علی نوروزی ۱۸ ساله و شهید مهدوی ۲۰ ساله از جمله دانش آموزان و دانشجویان بودند که می‌توانستند پاک زندگی کنند.

در ادامه این جلسه قاضی صلواتی خواست تا احد پاریابی، نماینده حسینیه شیراز به عنوان شاهد عینی در این جلسه بیان اظهارات خود بپردازد.

احد پاریابی گفت: جرم ما مشخص است، جرم ما مسلمان بودن است. بزرگترین جرم آقای انتظامی این است که فرزند خود را از کودکی به حسینیه آورده است لذا تمام این افراد عاشقانه حسین (ع) هستند.

پاریابی تاکید کرد: مادر و پدر شهید یاقوتی امروز در دنیا نیستند و هر دو دق مرگ شده اند.

وی با بیان اینکه ما عشق علی و اولاد علی را در سینه داریم تاکید کرد: این موارد در آرمان این افراد جرم است. این فرد نمی‌تواند این موارد را منکر شود.

نماینده حسینیه شیراز تاکید کرد: در حال حاضر جانباز بنیانی بعد از ۱۵ سال هر ۳ ماه یکبار عمل جراحی انجام می‌دهد، بنابراین جرم این افراد مسلمان بودن است. ما کشته شدیم و باز هم کشته می‌شویم و خون این عزیزان همیشه جوشش خواهد داشت.

پاریابی در ادامه ضمن درخواست اشد مجازات برای سرکرده گروهک تروریستی تندر بیان کرد: درخواست اشد مجازات حداقل کار است. این فرد لیدر، طراح و راهبر بوده است. ما اینجا شاکی دولت آمریکا هستیم، این دولت مادر همه تروریست هاست. ما اینجا شاکی رژیم صهیونیستی هستیم.‌

وی تأکید کرد: با امثال این افراد نباید به عنوان یک مجرم عادی برخورد کرد لذا از دادگاه تقاضا داریم حکم این فرد در شیراز و در ملأ عام و روبروی حسینیه شیراز انجام شود.

در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از مادر شهید مهدوی در جایگاه حاضر شود.

مادر شهید مهدوی در این جلسه گفت: پسر من یک فرد عادی بود. در کنار درس خواندنش به اعتقاداتش هم اهمیت می‌داد. پسر من ۱۵ سال پیش در حسینیه شیراز در بغل پدرش جان داد.

وی تاکید کرد: از دادگاه می‌خواهم که اشد مجازات را برای این فرد در نظر بگیرد که همه خوشی ما را گرفته است. مگر گناه بچه‌های ما چه بود؟ الحمدلله بعد از محمد، هزاران محمد پشت سرش بلند شده اند.

در ادامه این جلسه قاضی صلواتی از دختر شهید نصیری خواست در جایگاه حاضر شود.

دختر شهید نصیری در این جلسه گفت: ما ۱۴ سال است که پدرمان را ندیده‌ایم، پدرم کارمند شهرداری بود و یکی از کارمندان مخلص به حساب می‌آمد و برای رضای خدا کار می‌کرد.

وی تاکید کرد: شارمهد در مصاحبه خود گفته بود که بسیجیان مزدور؛ باید بگویم که شما مزدور هستید و وطن‌فروشی کردید و خائن هستید. شما این همه تلاش کردید و پول گرفتید اما به کجا رسیدید؟ برادر من پیغامی برای شما داشت و گفت به شما بگویم ما هیچ وقت شما را نمی‌بخشیم.

در ادامه این جلسه قاضی صلواتی خواست تا برادر شهید موسوی در جایگاه شکات حاضر شود.

برادر شهید موسوی در این جلسه گفت: مگر برادر من چه گناهی کرده بود. از شما می‌خواهم که اشد مجازات را برای این فرد در نظر بگیرید.

در ادامه این جلسه پدر شهید جوکار گفت: بنده ۱۵ سال است که زجر می کشم این افراد بمب گذاری کردند و کودکان ما را به شهادت رساندند. ما پیرو خط شهدا هستیم و آنهایی که بمب گذاری می‌کنند باید بدانند که هیچ وقت عقب‌نشینی نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: افرادی که وطن فروشی و بمب گذاری می‌کنند نتیجه اعمال خود را خواهند دید. ما این افراد را به خدا واگذار می‌کنیم. این افراد بعد از بمب‌گذاری شادی کرده بودند امیدوارم در دنیا و آخرت ذلیل شوند.

در ادامه این جلسه به دستور قاضی صلواتی کلیپی مربوط به دو شهید خردسال حسینیه شیراز پخش شد.

امین زارع، یکی از شاهدان عینی حادثه تروریستی حسینه شیراز در دادگاه خطاب به شارمهد فریاد زد: مرگ بر تروریسم، مرگ بر خائن، مرگ بر وطن فروش.

قاضی صلواتی تاکید کرد: جلسه بعدی دادگاه درباره تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم است که زمان آن اعلام خواهد شد.