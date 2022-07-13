به گزارش خبرنگار مهر، حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان پیش از ظهر امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران گفت: مردم به خوبی واقعیات فوتبال ایران و فراز و فرودهای آن را میدانند. فوتبال کشورمان همواره رو به رشد بوده و ما میتوانیم امروز بگوییم شاهد یک فوتبال توسعه یافته هستیم.
سجادی با بیان اینکه هنوز در اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال نقایصی داریم و فدراسیون به صورت سرپرستی اداره میشود، خاطرنشان کرد: فدراسیون فوتبال در دورانی قرار دارد که ۸ شهریور ماه زمان انتخاب رئیس فدراسیون است و از طرفی باید کادر فنی تیم ملی نیز انتخاب شوند.
وزیر ورزش و جوانان در پاسخ به این سوال که آیا در این مقطع که هنوز کادر مدیریتی فدراسیون فوتبال شکل نگرفته چرا سرمربی تیم ملی فوتبال تغییر کرد؟ آیا شما در این خصوص جلسهای با فدراسیون داشتهاید؟ گفت: من جلسهای با فدراسیون فوتبال نداشتم اما جلساتی داشتیم که آقای میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست از طرف فدراسیون در این جلسات شرکت کرده است.
سجادی عنوان کرد: در زمینه سرمربی تیم ملی فوتبال هیچ اختلافی وجود ندارد و امروز در فدراسیون در حال تصمیم گیری در این خصوص هستند.
وی افزود: ما ۵۵ فدراسیون و ۱۰۰ انجمن ورزشی داریم که این انجمنها نیز در شکل و شمایل فدراسیونها هستند. همچنین ما ۲۳۵ رشته ورزشی را در کشور مدیریت میکنیم که هر کدام در داخل خودشان استقلال، کارشناسان و متخصصینی را دارند که یکی از آنها فوتبال است. بنابراین من نمیتوانم نظرات فنی در خصوص مسائل داخلی این فدراسیون را بدهم.
سجادی در پاسخ به این سوال که دیدگاه شما در خصوص تغییر سرمربی تیم ملی فوتبال چیست گفت من مدیر کلان ورزشی کشور هستند و نمیتوانم در خصوص مسائل فنی و داخلی فدراسیونها نظر بدهم. من اگر در خصوص مسائل فنی فدراسیونها اظهارنظر کنم هم از اصول مدیریتی خارج شدم و هم اینکه استقلال عمل و تصمیم گیری را از همکارانم گرفتهام.
وی در ادامه در پاسخ به این سوال که شما به عنوان وزیر ورزش از وضعیت تیم ملی فوتبال در خصوص معرفی سرمربی تیم راضی هستید یا خیر؟ گفت: من نمیتوانم بگویم راضی هستم و نمیتوانم بگویم ناراضی ام. من به یک سری از اطلاعات و حقایق مدیریتی رسیدهام و وظایف نظارتی و حمایتی خودم را انجام میدهم. بیش از این از من سوال نپرسید چرا که نمیخواهم وارد مسائل فنی بشوم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: من به جزئیات ورزش کشور از جمله فوتبال اشراف دارم اما یکسری از مسائل وجود دارد که ما نمیتوانیم درباره آن اظهار نظر کنیم زیرا باعث اختلال شده و دخالت تلقی میشود. ما راهنماییهای لازم را هرکجا که نیاز باشد انجام میدهیم.
سجادی با بیان اینکه ستادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در خصوص بازیهای جام جهانی قطر تشکیل شده است گفت: ما میخواهیم از ظرفیت برگزاری جام جهانی در قطر به عنوان یکی از کشورهای همسایه استفاده بکنیم. با تعامل و همکاریهایی که قرار است با قطر انجام دهیم میخواهیم خیلی از اقلام کار از جمله حمل و نقل مسافر و بحثهای گردشگری را پشتیبانی بکنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما در تلاشیم که مشکلات مربوط به تیم ملی فوتبال را کم کنیم. بالاخره در کارهای اجرایی مشکلاتی وجود دارد. به عنوان مثال در «فیفا دی» اول فقط توانستیم از یکی از بازیهای تدارکاتی استفاده بکنیم. بعد از آن اردوی قطر را داشتیم که خیلیها نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند و گفتند خود قطریها اسپانیا رفتهاند و چرا تیم ملی ایران اردوی قطر برگزار میکند؟ خوب پشت پرده اردوی قطر را کسی نمیدانست اما ما مهمان قطریها بودیم، با بهترین شرایط؛ هتل خوب، زمین خوب. البته هوا هم کمی گرم بود. این اردو تصمیمی بود که از سوی فدراسیون گرفته شده بود و ما هم حمایت کردیم.
سجادی خاطرنشان کرد: من روزی که به قطر رفتم و در اردوی تیم ملی حضور یافتم، برخی بازیکنان موارد محرمانهای را در حضور سرپرست تیم و برخی اعضای هیئت رئیسه فدراسیون مطرح کردند. روز بازی با الجزایر، من تا ۲ صبح در کنار تیم ملی بودم.
وی خاطرنشان کرد: حضور ما در قطر همه جانبه است و فقط منحصر به حضور تیم ملی فوتبال کشورمان نیست. در جلسه ستادی که به ریاست آقای مخبر تشکیل شده است، وزیر امور خارجه نیز حضور داشتند و من باید از وزارت امور خارجه برای تلاشهایشان جهت هماهنگی بازیهای تدارکاتی تشکر کنم.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: رابط فنی وزارت ورزش با فدراسیون فوتبال آقای فولادگر است و اگر سوالات فنی در خصوص فدراسیون داشتید میتوانید از آقای فولادگر بپرسید. ارتباط ما با فدراسیون فوتبال تا جایی که شائبه دخالت در تصمیم گیری ها نباشد خوب است.
سجادی اظهار کرد: ما منابع مالی برای فدراسیون فوتبال در نظر گرفتیم و به آنها قول دادیم که محدودیتهای مالی نخواهند داشت. فدراسیون فوتبال هر تصمیمی برای کادر فنی بگیرد برای ما محترم است و اگر از ما نظرخواهی کنند ما نظرمان را اعلام میکنیم.
وی با بیان اینکه رشته تخصصی من دو میدانی بوده است، تاکید کرد: از رئیس فدراسیون دو و میدانی بپرسید که آیا آقای سجادی، به جز چند راهنمایی در زمینه ترویج فرهنگ دو و میدانی، دخالتی در تصمیم گیری های شما داشته است یا خیر؟
وزیر ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: من به شورای برون مرزی گفتم که دست فدراسیونها را باز بگذارید؛ مثل والیبال و کشتی که به آنها اعتماد کردیم و نتیجه آن را امروز میبینیم. ما از نظر فنی در کنار فدراسیونها هستیم اما در کار آنها دخالت نمیکنیم.
سجادی تاکید کرد: امیدوارم حضور تیم ملی فوتبال در جام جهانی بگونهای مطلوب باشد که مردم رضایت داشته باشند. برخی به من میگویند آقای سجادی! عدهای علاقه ندارند که تیم ملی فوتبال در جام جهانی نتیجه بگیرد اما من این را باور ندارم.
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