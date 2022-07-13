اقدامات فرهنگی برای ترویج عفاف و حجاب گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کشاورزی چهارشنبه‌شب در سومین نشست شورای اداری شهرستان دیلم اظهار داشت: امروز سالروز قیام خونین مسجد گوهرشاد مشهد علیه کشف حجاب است.

وی با تبریک اعیاد ماه ذی الحجه و گرامیداشت قیام مسجد گوهرشاد در سال ١٣١۴ گفت: روزی که مردم با سردادن شعارهایی علیه سلطنت و حجاب زدایی مانع از به تاراج بردن ارزش‌های دینی در قالب کشف حجاب شدند.

کشاورزی ادامه داد: خداوند متعال در آیه ۵٩ سوره احزاب به پیامبر اکرم می‌فرماید به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند، که این موضوع نشان دهنده اهتمام ویژه دین اسلام به مسئله عفت و حجاب است. عفاف و حجاب جز اصول و پایه‌های اولیه دین اسلام است و می‌بایست همگی در راستای احیا و ترویج آن قدم برداریم.

وی افزود: موضوع عفاف و حجاب در اصول دهگانه ابلاغ شده است که این اصول شامل تدوین و ترویج منشور عفاف و حجاب، خدمات هنری، فرهنگی و تبلیغاتی عفاف و حجاب، حمایت از آثار و تولیدات فرهنگی و هنری عفاف و حجاب، خدمات مشاوره‌ای و این دست موارد است که غالباً در دسته کارهای فرهنگی هستند و اجباری در کار نیست.

فرماندار شهرستان دیلم گفت: اسلام برای قواعد اجتماعی احترام ویژه ای قائل است و از صدر اسلام همیشه از بانوان استفاده و مسئولیت‌هایی مهمی محول شده و از جایگاه رفیعی برخوردار هستند. مقوله عفاف و حجاب و تاکید بر آن نیز به دلیل همین جایگاه رفیع بانوان است.

ناصر کشاورزی تصریح کرد: در دستگاه‌های اجرایی که امکان آن وجود دارد می‌بایست اتاق کارمندان زن و مرد از هم تفکیک شود و این موضوع در حوزه‌های بهداشت و درمان و حوزه‌هایی که شرع مقدس به تفکیک جنسیتی آن دستور داده است حتماً باید اعمال شود.

لزوم توجه به امر به معروف و نهی از منکر

امام جمعه شهرستان دیلم ضمن تبریک اعیاد ماه ذی الحجه گفت: متأسفانه امر به معروف و نهی از منکر یک واجب فراموش شده است. آیات، احادیث و روایات کثیری در کتب مختلف الهی و مذهبی در باب امر به معروف و نهی از منکر داریم که تاکید ویژه ای به این فریضه الهی کرده است.

حجت الاسلام اسدی افزود: عفاف از لحاظ دینی در تمامی ادیان الهی وجود داشته و تنها مختص اسلام نبوده و نخواهد بود. در ایران باستان نیز، با توجه به کتیبه‌های موجود موضوع عفاف و حجاب کاملاً مشهود است و در این آثار هیچ زنی را بدون حجاب مشاهده نمی‌کنیم.

سومین نشست شورای اداری شهرستان دیلم با موضوع احیای امر به معروف و نهی از منکر با موضوع عفاف و حجاب به ریاست ناصر کشاورزی، فرماندار شهرستان دیلم، و با حضور حجت الاسلام اسدی، امام جمعه شهرستان دیلم، معاون سیاسی و اجتماعی فرماندار، سرپرستان بخشداری‌های شهرستان و رؤسای ادارات شهرستان برگزار شد.