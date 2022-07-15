به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی شامگاه پنجشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه، یکی از دغدغههای جدی در استان را نگاه تنگ نظرانه به ویژه در اجرای قوانین توصیف کرد و گفت: رشد و توسعه در فضای با تفکرات و اندیشههای وسیع و گسترده انجام میشود و نگاه بسته همواره آسیبهای جدی به همراه دارد.
وی توسعه استان را نیازمند تفکر و اندیشه سالم و تحولآفرین توصیف کرد و افزود: با نگاه تنگ نظرانه به قوانین و مقررات نمیتوانیم کاری از پیش ببریم و ضرورت دارد قوانین را برای تأمین منافع مردم به درستی تعبیر و تفسیر کنیم.
استاندار اردبیل اظهار کرد: بخشنامهها و قوانین نباید مانع از ایجاد سهولت کار در صدور مجوزها و اقدامات راهگشا برای مردم باشد بلکه بهتر است با تسهیلگری رضایت مردم را مهیا کنیم.
عاملی ضرورت ایجاد فضای وحدت و همدلی را در استان یادآور شد و تصریح کرد: با تفرقه، دودستگی و کدورت کار به جایی نمیرسد بلکه شرایط برای توسعه استان اردبیل سختتر میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: به خاطر منافع مردم و استان به هیچ وجه وارد حاشیهها نمیشویم و سعی میکنیم به دور از حاشیهها و نگاه کدورتی و تفرقهآمیز، برای تأمین منافع مردم و استان گامهای جدی را برداریم.
عاملی از رسانهها خواست تا به رشد فضای تفرقه کمک نکنند بلکه در قبال مردم و آحاد جامعه احساس مسئولیت کرده و مطالبهگری را با سعهصدر و به دور از هرگونه نگاه غرضآلود دنبال کرده و پیگیری کنند.
وی گرفتاریهای مردم را متعدد و گاه عمیق توصیف کرد و اضافه کرد: روزهای پنجشنبه سختترین روزهای کاری ما است چرا که با مراجعات مکرر مردمی و بیان مشکلات و درد دلها از سوی آنها روبهرو هستیم که در واقع دغدغهها و نگرانیهای ما را در مسیر خدمت به آنها چندین برابر میکند.
عاملی از راهاندازی شرکت هواپیمایی با بیس استان خبر داد و بیان کرد: با خرید ۲ تا سه فروند هواپیما، این شرکت هواپیمایی در استان فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
وی تکمیل مجتمعهای آبرسانی روستایی و شهری، توسعه فاضلاب، احداث پنج پست ۶۳ کیلوولت، توسعه خطوط گازرسانی و سایر اقدامات را در تکمیل و آبگیری سدها نظیر گیوی، عمارت یادآور شد و گفت: از محل سفر رئیس جمهور برای این پروژههای زیرساختی نیز تأمین اعتبار انجام شده است.
استاندار اردبیل افزود: امیدواریم با ایجاد این زیرساختها و اتصال استان به مرکز کشور با یک بزرگراهی ایمن بتوانیم به تقویت نظام اقتصادی استان کمکی جدی کنیم.
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