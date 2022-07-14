عربستان به زودی به همه خطوط هوایی تل آویو اجازه پرواز خواهد داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی اعلام کرد که عربستان سعودی به زودی اجازه پرواز بدون محدودیت به خطوط هوایی تل آویو را خواهد داد.

در این ارتباط گفته شده که اجازه پرواز مستقیم از مبدا فلسطین اشغالی برای مسلمانان شرکت کننده در مراسم حج سالانه در مکه صادر خواهد شد.

به گفته این مقام آمریکایی، انتظار می‌رود اعلام رسمی این رویداد در جریان سفر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی در اواخر این هفته اعلام شود.

پس از امضای توافقنامه سازش موسوم به توافقنامه ابراهیم میان رژیم صهیونیستی، امارات و بحرین، از سوی دیگر عربستان سعودی به خطوط هوایی این رژیم اجازه داد تا از آسمان عربستان برای پروازها به و از امارات متحده عربی و بحرین استفاده کند، اما خطوط هوایی رژیم صهیونیستی چنین دسترسی هنوز برای استفاده از آسمان عربستان در پروازهای آسیایی و از جمله چین و هند دریافت نکرده است.

روز پنجشنبه «یائیر لاپید»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست خبری مشترک با بایدن در پاسخ به این سوال که آیا عربستان سعودی استفاده از فضای هوایی را تأیید می‌کند، پاسخ به این سوال را به رئیس جمهور آمریکا موکول کرد و بایدن هم پاسخ داد: من خوشبین هستم.

با این حال عربستان سعودی هنوز به درخواست رویترز برای اظهار نظر در این ارتباط پاسخ نداده است.

پیشتر در هفته گذشته وزیر همکاری منطقه‌ای رژیم صهیونیستی از عربستان سعودی خواسته بود تا پروازهای مستقیم از تل‌آویو را برای زائران مسلمان از مبدا تل آویو بپذیرد.

هفته گذشته همچنین منابع خبری عبری زبان اعلام کرده بودند یک فروند هواپیمای رژیم صهیونیستی در یکی از فرودگاه‌های ریاض پایتخت عربستان فرود آمده است. شبکه «کان»، تلویزیون رژیم صهیونیستی ضمن اعلام این خبر افزود: یک فروند هواپیمای ۹H-JPC اسرائیل روز دوشنبه از فرودگاه تل آویو به سوی ریاض به پرواز درآمد.

به گزارش این شبکه تلویزیونی، سایت‌های نظارت بر ترافیک هوایی نشان دادند که هواپیمای اسرائیلی از تل‌آویو به پرواز درآمده و پس از توقف کوتها در امان پایتخت اردن به سمت عربستان سعودی حرکت کرده است.

این تحول در حالی است که «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای خواستار سفر به عربستان سعودی و پیوستن ریاض به توافقات سازش شده بود.

گفتنی است محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی اخیراً در اظهاراتی گفته بود که عربستان به اسرائیل به عنوان یک دشمن نگاه نمی‌کند بلکه آن را یک متحد بالقوه می‌داند.