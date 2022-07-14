پلیس مسئول قتل «شینزو آبه» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، در ادامه تحقیقات پیرامون ترور نخست وزیر پیشین ژاپن، اکنون «فومیو کیشیدا»، نخست وزیر فعلی این کشور پلیس را مسئول مرگ «شینزو آبه» معرفی کرد.

نخست وزیر ژاپن با انتقاد از عملکرد پلیس کشورش گفت: در تدابیر امنیتی مشکلاتی وجود دارد.

کیشیدا افزود که کمیسیون امنیت ملی و آژانس پلیس در حال بررسی اشتباهات و نقص‌های احتمالی پیرامون چگونگی ترور شینزوآبه هستند و گروهی از مقامات پلیس نیز برای تحقیقات به مقر پلیس در شهر نارا به عنوان شهر محل حادثه اعزام شده اند.

شینزو آبه صبح روز جمعه در شهر «نارا» در غرب ژاپن در حین سخنرانی کارزار تبلیغات انتخاباتی خود مورد حمله قرار گرفت. «تتسویا یاماگامی »۴۱ ساله از پشت به این سیاستمدار نزدیک شد و از فاصله حدوداً ۱۰ متری با استفاده از اسلحه دست ساز خود، دو گلوله به گردن و سینه شینزو شلیک کرد. بنا بر گزارش‌ها، ضارب برای نزدیک به یک سال نقشه ترور نخست وزیر ۶۷ ساله سابق این کشور را طراحی کرده بود.

گزارش‌های پلیس و رسانه‌ها می‌گویند که ضارب مسلح آبه به بازرسان گفته است که نخست وزیر سابق را به دلیل شایعه ارتباط او و یک گروه خاص کشته است.

پیش از این نیز، «هیروکازو ماتسونو» دبیر ارشد و سخنگوی کابینه ژاپن، در یک جلسه درباره ترور آبه اعلام کرده بود که دولت توکیو گزارشی دریافت کرده است که حکایت از نقص در سیستم امنیتی و نگهبانی در محل سخنرانی نخست وزیر سابق این کشور دارد.

به گفته این مقام دولت ژاپن، خلاءهای امنیتی مذکور منجر به ترور شینزو آبه شده است.