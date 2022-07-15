ایجاد شعب دانشگاه تهران در لبنان و عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سید محمد مقیمی در دیدار با رئیس دپارتمان آموزش عتبه مقدسه و رئیس دانشگاه الوارث الانبیاء عراق وابسته به آستان قدس حسینی، در واکنش به ممیزی جدید وزارت علوم عراق درباره برخی دانشگاه‌های ایران، گفت: گاهی اوقات می‌شنویم که وزارت علوم عراق برخی دانشگاه‌های عموماً غیرانتفاعی ایران را در فهرست دانشگاه‌های نامعتبر برای تحصیل دانشجویان عراقی قرار داده و به تازگی این فهرست بازتاب‌های زیادی نیز در ایران داشته است. هر چند که در این فهرست، دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های معتبر معرفی شده است، ولی این خبر خوشایندی برای آموزش عالی کشور نیست.

رئیس دانشگاه تهران افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشتر تعاملات دانشجویان عراقی با دانشگاه‌های درجه ۳ و ۴ ایران بوده است؛ البته همان دانشگاه‌های درجه ۳ و ۴ ایران هم از نظر علمی دارای جایگاه خوبی هستند، ولی به علت فقدان سیاستگذاری مناسب و عدم نظارت کافی شاهد چنین اتفاقی هستیم؛ بنابراین در این شرایط احساس می‌کنیم که مسئولیت ویژه‌ای بر عهده دانشگاه تهران است؛ اول این که ظرفیت علمی واقعی ایران را در محافل علمی عراق بیشتر بشناسانیم و همچنین برنامه‌ریزی مناسبی برای آشنایی محافل علمی کشور عراق با ظرفیت علمی اساتید ایرانی و جذب دانشجویان عراقی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه دانشگاه‌های ایران و عراق می‌توانند مکمل‌های خوبی برای یکدیگر در حوزه آموزش عالی باشند، خاطرنشان کرد: ایران دارای اساتید برجسته بین‌المللی زیادی در حوزه آموزش عالی است؛ از طرف دیگر اطلاع داریم که دانشگاه‌های عراق از امکانات و آزمایشگاه‌های پیشرفته برخوردارند؛ بنابراین با توجه به ظرفیت‌ها و مزیت‌های دانشگاه‌های دو کشور می‌توانیم به تعریف کارهای مشترک بپردازیم.

مقیمی به برنامه دانشگاه تهران برای افزایش رفت‌وآمدهای اعضای هیئت علمی به کشورهای منطقه از جمله عراق اشاره کرد و گفت: ناشناخته بودن ظرفیت‌های علمی در عراق و همچنین تعاملات ناکافی بین دانشگاه‌های ایران و عراق باعث شده است که ارتباط کافی بین اساتید دو کشور وجود نداشته باشد.

وی یکی از سیاست‌های دانشگاه تهران را ایجاد شعبه‌های دانشگاه در خارج از کشور اعلام کرد و گفت: لبنان و عراق در صدر فهرست کشورهایی قرار دارند که دانشگاه تهران علاقمند به راه‌اندازی شعبه در آن‌ها است. به زودی هیاتی از دانشگاه تهران عازم لبنان خواهد شد تا یک گام به راه‌اندازی شعبه‌ای از دانشگاه تهران در لبنان برای رقابت با دانشگاه آمریکایی بیروت نزدیک‌تر شویم. ایجاد شعبه دانشگاه تهران اتفاقی است که دوستان‌مان در لبنان علاقه‌مند هستند هر چه زودتر محقق شود.

رئیس دانشگاه تهران از تبادل دانشجو، ارائه فرصت مطالعاتی به اساتید عراقی در ایران، اجرای برنامه‌های کوتاه‌مدت توانمندسازی اساتید عراقی در ایران و تعریف فعالیت‌های تحقیقاتی مشترک به عنوان سرفصل‌های همکاری مشترک بین دانشگاه تهران و دانشگاه‌های عراق نام برد و تاکید کرد: برای این طیف از فعالیت‌های گسترده، نیازمند ساختار مدیریتی مشخصی هستیم که ایجاد شعبه دانشگاه تهران با مشارکت یکی از دانشگاه‌های عراقی می‌تواند در این زمینه موثر واقع شود.

رئیس دانشگاه تهران در بخش دیگر این دیدار با اشاره به تشکیل ستاد اربعین در دانشگاه تهران به منظور سازماندهی دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه تهران در زیارت اربعین، تاکید کرد: حتماً کمک‌های عتبه مقدسه و دانشگاه وارث الانبیاء می‌تواند در این زمینه بسیار کمک‌کننده باشد.

سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران نیز در این دیدار، ظرفیت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران را یک ظرفیت مناسب برای فراهم آوردن مهارت‌های کارآفرینی و اشتغال و توسعه برای بخش‌های مختلف صنوف عراق دانست و خاطرنشان کرد: عراق با ثروتی که از منظر جوانان باهوش، مستعد و فهیم و همچنین ظرفیت‌های سخت‌افزاری دارد، می‌تواند ظرف یک دهه متحول شود.

هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران نیز با بیان اینکه بین جمهوری اسلامی ایران و عراق هیچ مرز و فاصله‌ای وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد: با تعریف برنامه مشترک فرهنگی بین دانشگاه تهران و دانشگاه وارث الانبیاء، زمینه عملیاتی پیشرفت روابط فراهم شود. رویداد اربعین یک رویداد بزرگ بین‌المللی است و درخواست عملیاتی ما فراهم کردن یک فرآیند اعزام دانشجویان و اساتید و کارکنان در برنامه اربعین برای زیارت حضرت اباعبدالله علیه‌السلام است.

بر طبق این گزارش، علی اسدی رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران نیز برای ایجاد شعبه پارک علم و فناوری در دانشگاه الوارث الانبیاء اعلام آمادگی کرد.

حیدر التمیمی، رییس آموزش عالی عتبه حسینی نیز در دیدار با رئیس دانشگاه تهران عنوان کرد: به دنبال گسترش پیوندهایمان با دانشگاه‌های طراز اول از جمله دانشگاه تهران هستیم.

وی با اعلام حمایت از دانشگاه تهران برای ایجاد شعبه دانشگاه تهران در عراق، افزود: همچنین علاقمند هستیم که از تجربه دانشگاه‌های ایران بویژه دانشگاه تهران برای دایر کردن شعب مختلف دانشگاه الوارث بهره ببریم.

ابراهیم سعید الحیاوی، رئیس دانشگاه الوارث الانبیاء نیز با اعلام آمادگی برای ایجاد شعبه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در دانشگاه الوارث، از همکاری بین ستاد اربعین دانشگاه الوارث و ستاد اربعین دانشگاه تهران استقبال کرد.

در پایان دیدار هیات دانشگاهی عراقی با رئیس دانشگاه تهران، تفاهم‌نامه همکاری فی‌مابین سید محمد مرندی معاون بین‌الملل دانشگاه تهران و زینب ملا سلطانی رییس دانشگاه الزهرا عراق منعقد شد که البته ظهیر المنکوشی معاون علمی دانشگاه الزهرا به نمایندگی از رئیس این دانشگاه به امضای تفاهم‌نامه پرداخت.

دانشگاه الزهرا عراق اولین دانشگاه دخترانه کشور عراق است که در سال ۲۰۱۹ و زیر نظر وزارت علوم عراق افتتاح شده و یکی از شاخه‌های عتبه حسینی است.

تبادل انتشارات علمی، انجام پژوهش‌های مشترک، استفاده از فرصت‌های مطالعاتی مشترک و تبادل استاد برای تدریس از جمله محورهای تفاهم‌نامه دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا عراق است.