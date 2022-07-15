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۲۴ تیر ۱۴۰۱، ۲۰:۴۶

مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتسال هستیم

مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتسال هستیم

قزوین – سرمربی تیم فوتسال کراپ الوند گفت: بدون شک در این فصل به عنوان مدعی قهرمانی حاضر خواهیم بود و تمام تلاش خود را برای کسب بهترین عنوان لیگ برتر به کار خواهیم بست.

محمود خوراکچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم کراپ در برابر قند کاترین آمل اظهار کرد: نباید کلیشه‌ای صحبت کرده و بگوییم که بازی اول در لیگ سخت است بلکه برای تیمی که مدعی قهرمانی است همه بازی‌ها در لیگ سخت خواهد بود.

وی افزود: برای کادر فنی و بازیکنانم بین بازی اول لیگ و بازی آخر هیچ تفاوتی وجود ندارد تمام بازی‌ها سخت محسوب می‌شود.

سرمربی تیم فوتسال کراپ الوند اضافه کرد: تمام تیم‌های لیگ برابر تیم‌های مدعی همچون ما انگیزه بالایی داشته و با قدرت حضور پیدا می‌کنند و این کار را برای ما سخت می‌کند.

وی تصریح کرد: به واسطه همین انگیزه بالای حریف در نیمه اول بازی سختی داشتیم و یک گل خوردیم اما به واسطه تمرکز خوب کادرفنی و بازیکنان و همچنین تصمیماتی که در بین دو نیمه گرفتیم توانستیم در نیمه دوم بازی را تغییر داده و حریف را شکست دهیم.

خوراکچی ادامه داد: دقایقی از بازی نتوانستیم توقعات را برطرف کنیم اما در مجموع بازی خوبی بود و بازیکنانم با انگیزه و تمرکز از عهده بازی بر آمدند.

وی در باره داوری این دیدار نیز گفت: داوری توانست امروز به خوبی بازی را مدیریت کند و در بین دو نیمه نیز به بازیکنانم گفتم که تیم داوری خوب عمل کرده و در نیمه دوم تمرکز این تیم را بر هم نزنید.

سرمربی کراپ تصریح کرد: بدون شک در این فصل به عنوان مدعی قهرمانی حاضر خواهیم بود و تمام تلاش خود را برای کسب بهترین عنوان لیگ برتر به کار خواهیم بست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لیگ برتر نوسان زیادی دارد و نباید در صورت یک باخت تمرکز تیم و بازیکنان را بر هم زد و باید اجازه دهیم تیم مسیر خود را طی کند.

کد مطلب 5539016

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