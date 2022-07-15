مدعی قهرمانی لیگ برتر فوتسال هستیم

محمود خوراکچی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیروزی تیم کراپ در برابر قند کاترین آمل اظهار کرد: نباید کلیشه‌ای صحبت کرده و بگوییم که بازی اول در لیگ سخت است بلکه برای تیمی که مدعی قهرمانی است همه بازی‌ها در لیگ سخت خواهد بود.

وی افزود: برای کادر فنی و بازیکنانم بین بازی اول لیگ و بازی آخر هیچ تفاوتی وجود ندارد تمام بازی‌ها سخت محسوب می‌شود.

سرمربی تیم فوتسال کراپ الوند اضافه کرد: تمام تیم‌های لیگ برابر تیم‌های مدعی همچون ما انگیزه بالایی داشته و با قدرت حضور پیدا می‌کنند و این کار را برای ما سخت می‌کند.

وی تصریح کرد: به واسطه همین انگیزه بالای حریف در نیمه اول بازی سختی داشتیم و یک گل خوردیم اما به واسطه تمرکز خوب کادرفنی و بازیکنان و همچنین تصمیماتی که در بین دو نیمه گرفتیم توانستیم در نیمه دوم بازی را تغییر داده و حریف را شکست دهیم.

خوراکچی ادامه داد: دقایقی از بازی نتوانستیم توقعات را برطرف کنیم اما در مجموع بازی خوبی بود و بازیکنانم با انگیزه و تمرکز از عهده بازی بر آمدند.

وی در باره داوری این دیدار نیز گفت: داوری توانست امروز به خوبی بازی را مدیریت کند و در بین دو نیمه نیز به بازیکنانم گفتم که تیم داوری خوب عمل کرده و در نیمه دوم تمرکز این تیم را بر هم نزنید.

سرمربی کراپ تصریح کرد: بدون شک در این فصل به عنوان مدعی قهرمانی حاضر خواهیم بود و تمام تلاش خود را برای کسب بهترین عنوان لیگ برتر به کار خواهیم بست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: لیگ برتر نوسان زیادی دارد و نباید در صورت یک باخت تمرکز تیم و بازیکنان را بر هم زد و باید اجازه دهیم تیم مسیر خود را طی کند.