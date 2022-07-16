نقشه راه محیط زیست نص صریح قانون و فرامین رهبری است

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن جوابیه روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به اظهارات نماینده قائمشهر در مجلس شورای اسلامی آمده است: حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی از تأکیدات مؤکد دین مبین اسلام است و در آیات نورانی کلام وحی و احادیث و روایات معصومین (علیهم السلام) بر لزوم حفظ و صیانت از زمین، طبیعت و موجودات زنده آن به دفعات توصیه شده است.

افزون بر این، در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

سازمان حفاظت محیط زیست در راستای انجام تکالیف شرعی و قانونی خود و با پیروی از منویات عالمانه و راهگشای رهبر معظم انقلاب که در قالب سیاست‌های کلی محیط زیست به رؤسای قوا ابلاغ شده است، حفظ و حراست از محیط زیست و منابع طبیعی کشور را خط قرمز خود می‌داند و در انجام مأموریت‌های محوله با عنایت به سند تحول دولت مردمی به عنوان خط مشی دولت سیزدهم و سخنان ریاست محترم جمهوری مبنی بر اینکه: توسعه فرع بر محیط زیست است، هیچ نقشه راهی جز نص صریح قانون و فرامین مقام معظم رهبری را بر نمی تابد.

لذا ضمن تکذیب ادعای واهی تاثیرپذیری این سازمان از بیگانگان و دشمنان قسم خورده این آب و خاک، همگان را به رعایت تقوا و پرهیز از اتهام زنی‌های ناروا دعوت کرده و انتظار داریم برای آبادانی، پیشرفت و سربلندی ایران عزیزمان، سازمان حفاظت محیط زیست را در انجام وظایف و مسوولیت‌های قانونی خود یاری نمایند.

لازم به ذکر است، کمال علیپور نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه ۲۲ تیرماه، در تذکری به انتقاد از عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست پرداخت و اظهار کرد: جناب رئیس جمهور در جریان وضعیت سازمان حفاظت محیط زیست هستید؟ این سازمان، پتروشیمی استان مازندران را که می‌تواند برای اقتصاد کشور ظرفیت‌هایی تولید کند تعطیل کرده است. آنچه در کشور درباره عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به گوش می‌رسد را با آنچه از خارج از کشور گفته می‌شود مقایسه کنید.

وی با اشاره به اینکه آن طرف آبی‌ها از سازمان محیط زیست حمایت می‌کنند، افزود: امروز جاسوسانی که از کشور فرار کرده اند، برای کشور ما و حوزه حفاظت از محیط زیست نظر می‌دهند.

علیپور در ادامه گفت: وضعیت نابسامان محیط زیست را جمع کنید و اجازه ندهید کسانی که از کشور فرار کرده اند و تحت تعقیب هستند، به این سازمان خط بدهند.