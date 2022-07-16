به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، در نشست حضوری هیات رئیسه کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا (ACBS) که اسفندماه سال گذشته با حضور هاشم اسکندری برگزار شد، ضمن موافقت با پیشنهاد ایران برای این میزبانی، آبان ماه به عنوان زمان مقرر برای برگزاری مسابقات در نظر گرفته شد اما در پیش بودن جام جهانی و فراگیری این رویداد باعث تغییر و جابه جایی زمان مسابقات شده است.

جام جهانی ۲۰۲۲ قطر طی روزهای ۳۰ آبان ماه تا ۲۷ آذرماه (۲۱ نوامبر تا ۱۸ دسامبر) برگزار خواهد شد. با تصمیم کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا میزبانی ایران برای مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا در هر سه بخش با دو ماه تعویق برگزار خواهد شد اما هنوز زمان دقیق این رویداد نهایی نشده است.

درگیری قطر با جام جهانی فوتبال و اینکه ریاست کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا و جهان بر عهده قطری هاست دلیل اصلی تصمیم اتخاذ شده در این زمینه است.

این برای چهارمین بار است که ایران میزبانی مسابقات اسنوکر قهرمانی آسیا را بر عهده گرفته است.

این دوره مسابقات همزمان در سه بخش ۶ توپ، تیمی آزاد و زیر ۲۱ سال در شیراز برگزار خواهد شد.