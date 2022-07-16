به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بولینگ و بیلیارد که طی یک دهه گذشته سه بار برگزار کننده مسابقات قهرمانی آسیا در بخش اسنوکر (مردادماه ۹۰ - کیش، خردادماه ۹۴ - کیش و اردیبهشت ماه ۹۷ - تبریز) بوده است، نیمه دوم سال جاری هم دوره دیگری از این رقابت‌ها را برگزار خواهد کرد.

هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این رقابت‌ها توضیح داد و گفت: علاوه بر مسابقات ۶ توپ که بدون ردیف سنی و به صورت آزاد برگزار می‌شود، همزمان میزبان مسابقات تیمی آزاد و زیر ۲۱ سال آسیا هم خواهیم بود.

وی در مورد شرایط حضور کشورها در این رقابت‌ها تصریح کرد: حضور کشورها در مسابقات بر اساس سهمیه تعیین شده انجام می‌شود بدین صورت که برای مسابقات ۶ توپ قهرمانی آسیا هر یک از کشورها مجاز به در اختیار داشتن ۴ ورزشکار هستند اما احتمال دارد به کشورهایی که در رویدادهای قاره‌ای حضور متوالی داشته و مدال آور هم بوده‌اند، سهمیه بیشتری اختصاص یابد.

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد تاکید کرد: البته ایران به عنوان میزبان، مجاز به معرفی ۸ ورزشکار برای مسابقات است و قطعاً از این فرصت برای حضور حداکثر در رقابت‌های قهرمانی آسیا استفاده خواهیم کرد.

نایب رئیس ورزش‌های بیلیاردی آسیا (ACBS) با تاکید بر اینکه تمام قدرت‌های آسیا برای حضور در مسابقات قهرمانی قاره به ایران سفر خواهند کرد، خاطرنشان کرد: در دوره قبل مسابقات که میزبان بودیم نمایندگان کشورهایی مانند هند، تایلند و هنگ کنگ شرکت داشتند. قطعاً برای این دوره هم تمام کشورها با حداکثر ظرفیت و قدرت در مسابقات شرکت خواهند کرد.

اسکندری با یادآوری اینکه فدراسیون بولینگ و بیلیارد بعد از کسب مجوز میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا شیراز را به عنوان محل برگزاری این رقابت‌ها تعیین کرد، در مورد دلایل این انتخاب گفت: فرهنگ ملی و مذهبی ایران در شهری مانند شیراز بسیار پررنگ و محسوس است. شیراز فضا و بناهای تاریخی کم ندارد. به واسطه میزبانی در این شهر خیلی خوب می‌توانیم پیشینه تاریخی ایران را نمایش دهیم به خصوص که طبق روال یک روز در جریان مسابقات به بازدید شرکت کنندگان از شهر میزبان اختصاص داد.

وی در این رابطه ادامه داد: علاوه بر این ما در سه دوره قبل که میزبان مسابقات قهرمانی آسیا بودیم در جزیره کیش و تبریز اقدام به برگزاری مسابقات کردیم. میزبانی دوباره این رویداد بهانه‌ای بود برای اینکه رقابت‌ها شهر دیگر در این زمینه همراه با فدراسیون شود و اینگونه به توسعه و معرفی اسنوکر در شهرهای مختلف هم کمک خواهد شد.

نایب رئیس کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا (ACBS) در مورد شرایط شیراز برای میزبانی نیز گفت: از هر حیث این شهر شرایط برگزاری مسابقات را دارد. با آگاهی نسبت به شرایط سخت افزاری، هتل و … اقدام به انتخاب شیراز کردیم. اطمینان داریم میزبانی با کیفیت و حتی در سطح جهانی خواهیم داشت.

رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد در مورد هزینه‌های برگزاری مسابقات نیز گفت: از طرف کنفدراسیون ورزش‌های بیلیاردی آسیا (ACBS) بابت این میزبانی و برگزاری مسابقات هیچ حمایت مالی نمی‌شود. در واقع تأمین صفر تا صد هزینه‌ها با خودمان است و اصلاً مشکلی بابت این مسئله نداریم.

اسکندری با یادآوری اینکه در دوره پیش مسابقات قهرمانی آسیا که میزبان بودیم و برای نخستین بار در تاریخ ورزش‌های بیلیاردی به عنوان کشور میزبان توانستیم هر سه سکو را از آن خود کنیم، گفت: قطعاً در این دوره هم با تمام قدرت نمایندگان خود را راهی مسابقات می‌کنیم اما از اینکه همه کشورها با بهترین نفرات به ایران بیایند هم استقبال می‌کنیم.