به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، بر اساس آخرین نرخنامه این سازمان هر کیلوگرم قارچ دکمهای پشتباز فله با ۳ هزار تومان کاهش، به قیمت ۲۸ هزار تومان، قارچ دکمهای قهوهای فله با ۳ هزار تومان کاهش، به قیمت ۳۴ هزار تومان و قارچ دکمهای بسته ۱۰۰۰ گرمی اسلایس شده با ۳ هزار تومان کاهش، ۳۱ هزار تومان در میادین میوه و تره بار به فروش میرسد.
شهروندان میتوانند هر بسته ۲۰۰ گرمی جوانه شبدر ۱۴۲۰۰ تومان، جوانه گندم ۹۹۰۰ تومان، جوانه ماش ۱۳۹۰۰ تومان، جوانه یونجه ۱۸,۳۰۰ تومان و جوانه مخلوط سالادی ۱۴۹۰۰ تومان در میادین میوه و تره بار خریداری کنند.
بر اساس آخرین نرخنامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قیمت ۱۴ قلم محصول قارچ و انواع جوانه در میادین میوه و تره بار پایتخت نسبت به نرخنامه قبلی ثابت مانده است.
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