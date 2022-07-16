به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسینیوز، مقامات دولتی آمریکا اعلام کردند: ترمینال فرودگاه بینالمللی شهر سانفرانسیسکو به علت تهدید به بمبگذاری تخلیه شده و مقامات مسئول پس از کشف یک وسیله آتشزای مشکوک، یک نفر را در این رابطه بازداشت کردند.
بنا بر اعلام «روبرت روکا»، سخنگوی اداره پلیس سانفرانسیسکو تهدید به بمبگذاری ساعت ۸:۱۵ بعدازظهر روز جمعه گزارش داده شده و مقامات مسئول پس از جستوجوی فرودگاه یک بسته مشکوک آتشزا پیدا کردند.
سخنگوی پلیس بدون اشاره به جزئیات افزود: یگان خنثیسازی پلیس به محل حادثه اعزام شده و به علت رعایت جوانب احتیاط، تصمیم به تخلیه ترمینال گرفته شد و صدها مسافر مجبور به ترک ترمینال شدند. تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.
آنگونه که برخی مسافران در توئیتر و شبکههای اجتماعی اعلام کردند فرودگاه ساعت ۹:۲۸ بدون ارائه جزئیات در پیامی توئیتر نوشت که به علت «فعالیت پلیس»، ترمینال فرودگاه تعطیل شده است.
رسانههای آمریکا تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نکردهاند.
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