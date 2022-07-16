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۲۵ تیر ۱۴۰۱، ۱۳:۲۰

رسانه‌های آمریکا اعلام کردند؛

فرودگاه «سان‌فرانسیسکو» آمریکا به علت تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شد

فرودگاه «سان‌فرانسیسکو» آمریکا به علت تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شد

رسانه‌های آمریکا اعلام کردند که ترمینال فرودگاه بین‌المللی شهر سان‌فرانسیکو به علت تهدید به بمب‌گذاری تخلیه و یک نفر در این رابطه بازداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای‌بی‌سی‌نیوز، مقامات دولتی آمریکا اعلام کردند: ترمینال فرودگاه بین‌المللی شهر سان‌فرانسیسکو به علت تهدید به بمب‌گذاری تخلیه شده و مقامات مسئول پس از کشف یک وسیله آتش‌زای مشکوک، یک نفر را در این رابطه بازداشت کردند.

بنا بر اعلام «روبرت روکا»، سخنگوی اداره پلیس سان‌فرانسیسکو تهدید به بمب‌گذاری ساعت ۸:۱۵ بعدازظهر روز جمعه گزارش داده شده و مقامات مسئول پس از جست‌وجوی فرودگاه یک بسته مشکوک آتش‌زا پیدا کردند.

سخنگوی پلیس بدون اشاره به جزئیات افزود: یگان خنثی‌سازی پلیس به محل حادثه اعزام شده و به علت رعایت جوانب احتیاط، تصمیم به تخلیه ترمینال گرفته شد و صدها مسافر مجبور به ترک ترمینال شدند. تحقیقات درباره این حادثه همچنان ادامه دارد.

آنگونه که برخی مسافران در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند فرودگاه ساعت ۹:۲۸ بدون ارائه جزئیات در پیامی توئیتر نوشت که به علت «فعالیت پلیس»، ترمینال فرودگاه تعطیل شده است.

رسانه‌های آمریکا تاکنون جزئیات بیشتری درباره این حادثه منتشر نکرده‌اند.

کد مطلب 5539449

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