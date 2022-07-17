«غدیر» قوام بخش بنای مکتب و مایه سروری امت اسلام است

حجت الاسلام مجید گشول در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدای سبحان عنایتی فراوان داشت که حدیث و ماجرای «غدیر خم» علنی و آشکار باشد، تا زبان‌ها و نقل‌های راویان پیوسته بر مدار آن بچرخد، تا آنکه حجت و دلیلی آشکار برای حمایتگر بزرگوار دینش حضرت امام علی (ع) شود.

وی با یادآوری اینکه خداوند ابلاغ این مأموریت را هنگامی به پیامبرش داد، که همراه جمعیت انبوهی از حج اکبر بازمی گشت، تاکید کرد: پیامبر خدا (ص) نیز در حالی این دعوت را ابلاغ کرد که توده‌های وسیعی از مردم از شهرها و آبادی‌های مختلف بر گرد او بودند و فرمان داد تا جلو رفتگان برگردند و عقب ماندگان برسند، آن گاه پیام را به همه گوش‌ها رساند و به حاضران فرمان داد تا به غایبان برسانند، تا همگان راوی این حدیث باشند، در حالی که حاضران بیش از صد هزارنفر بودند.

امام جمعه کوار بیان کرد: خداوند به این مقدار بسنده نکرد، بلکه در این باره آیاتی نازل فرمود، تا پیوسته و با گذشت روز و شب، تلاوت شود، تا مسلمانان هر لحظه به یاد این ماجرا باشند و راه و پیشوایی را که باید به او روی آورند و دین خود را از او فرا گیرند، بشناسند.

حجت الاسلام گشول خاطر نشان کرد: غدیر خبری بود که قوام بخش بنای مکتب و مایه سروری امت اسلام بر امت‌های دیگر و سیطره حکومت اسلام بین خاور و باختر شد.

مسئول بنیاد بین المللی غدیر شهرستان کوار یادآور شد: اگر امروز در جامعه به مصالح امت می‌اندیشیدند و راه روشن هدایت را می‌بینند و می‌پذیرند به خاطر همین هدف بود که امامان (ع) پیوسته یادآور این واقعه بودند و برای اثبات امامت امیرالمؤمنین (ع) به آن احتجاج و استدلال می‌کردند.

وی ابراز کرد: خود حضرت امیر (ع) نیزدر طول حیاتش به آن استدلال می‌کرد و در اجتماعات و جلساتی که مردم دور هم بودند، از کسانی که در صحنه غدیر حضور داشتند، می‌خواست که آن را بازگو کنند و شهادت دهند، همه اینها به این جهت بود که داستان غدیر، علی رغم گذشت دوران‌ها و سال‌ها، همچنان شاداب بماند.

حجت الاسلام گشول گفت: از این رو حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام به پیروان خود دستور می‌دادند که روز غدیر را عید گرفته، دور هم جمع شوند، به یکدیگر تبریک و شادباش گویند، تا آن حادثه بزرگ یاد شود.

امام جمعه کوار عنوان کرد: در روز غدیر، شیعیان در کنار مرقد مقدس علوی، اجتماع شکوهمندی دارند که بزرگان قبایل و چهره‌های برجسته شهرهای دور و نزدیک، برای گرامیداشت این خاطره گرامی جمع می‌شوند و به نقل از پیشوایان دین، زیارت بلندی را روایت و تکرار می‌کنند که متضمن دلایل امامت و حجت‌های استواری از قرآن و حدیث در اثبات خلافت و به ویژه حدیث غدیر است.