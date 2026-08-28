عزیزی: صفحه اینستاگرامی بلاگر متخلف در شیروان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار داشت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی و مشاهده تخلف از قوانین و مقررات، انتشار تبلیغات نامتعارف و ترویج برخی فرهنگ‌های نادرست، صفحه این بلاگر توسط مأموران پلیس شهرستان شناسایی و مسدود شد.

وی در ادامه افزود: پلیس با هرگونه فعالیت مغایر با قانون و انتشار محتوایی که موجب ترویج رفتارها و فرهنگ‌های نادرست در جامعه شود، برابر ضوابط برخورد خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از فعالان فضای مجازی خواست در تولید و انتشار محتوا، ضمن رعایت قوانین و مقررات، به ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی جامعه نیز توجه داشته باشند.