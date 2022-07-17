  1. استانها
  2. کردستان
۲۶ تیر ۱۴۰۱، ۱۷:۴۴

جشن ایران زمین در عید «غدیر»- ۸۹

توزیع ۴۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در بین نیازمندان کردستان

توزیع ۴۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در بین نیازمندان کردستان

سنندج- مدیر کل ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) کردستان از آغاز پویش احسان غدیر در این استان و توزیع ۴۰ هزار پرس غذا در بین نیازمندان خبر داد.

مهدی طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچون سال‌های گذشته مصادف با عید غدیر خم و به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان کردستان با همکاری و مشارکت بیش از ۵۰ گروه جهادی و مؤسسات خیریه، ۴۰ هزار پرس غذای گرم در بین خانواده‌های نیازمند توزیع می‌شود.

وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از ابتدای کرونا تا امروز با ارائه خدمات گوناگون از قبیل توزیع بسته‌های معیشتی، اهدای جهیزیه، لوازم تحریر، بسته پروتئینی، وسایل سرمایشی و گرمایشی در کنار خانواده‌های نیازمند کردستانی بوده است.

طالبی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کنار مردم و با مشارکت مردم می‌تواند به خانواده‌های کم برخوردار خدمت رسانی کند و امیدواریم این اقدامات روز به روز گسترش یابد.

کد مطلب 5540745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه