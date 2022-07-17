توزیع ۴۰ هزار پرس غذا به مناسبت عید غدیر در بین نیازمندان کردستان

مهدی طالبی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همچون سالهای گذشته مصادف با عید غدیر خم و به همت بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در استان کردستان با همکاری و مشارکت بیش از ۵۰ گروه جهادی و مؤسسات خیریه، ۴۰ هزار پرس غذای گرم در بین خانوادههای نیازمند توزیع میشود.
وی افزود: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) از ابتدای کرونا تا امروز با ارائه خدمات گوناگون از قبیل توزیع بستههای معیشتی، اهدای جهیزیه، لوازم تحریر، بسته پروتئینی، وسایل سرمایشی و گرمایشی در کنار خانوادههای نیازمند کردستانی بوده است.
طالبی خاطرنشان کرد: ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کنار مردم و با مشارکت مردم میتواند به خانوادههای کم برخوردار خدمت رسانی کند و امیدواریم این اقدامات روز به روز گسترش یابد.
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