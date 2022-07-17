عید غدیر خم در کرمانشاه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن عید ولایت و امامت مراسم جشن عید سعید غدیرخم در هیئات، مساجد، بقاع متبرکه و ایستگاههای صلواتی شهر کرمانشاه برگزار و برای سهولت دسترسی شهروندان اعلام میشود.
هیئت سائلین الزهرا (س)
سخنران: حجت الاسلام علی رباعی
مداحان: حاج حسین گمار، حاج وحید کرمی، مصطفی رضوان مدنی
زمان: دوشنبه ۲۷ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰
مکان: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی
مراسم خانگی
سخنران: حجت السلام شیر خدایی
مداحان: حاج یزدان ناصری، حاج اصغر جانجانی، کربلایی مهدی جانجانی
زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰
مکان: خیابان سراب کوچه هفتم، منزل حاج بهرام بنکدار
هیئت مکتب الحسین (ع)
مداحان: حاج هاشم درویشی، حاج رامین نعیمی، کربلایی سید علی لطفی، کربلایی مجید رشیدی، حاج مصطفی رضوان مدنی
زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۲۱
مکان: خیابان بهار، کوی دهم، زینبیه امان حسن مجتبی (ع)
مراسم دعای ندبه به مناسبت روز عید غدیر
سخنران: حاج شیخ محمد شیر خدایی
مداحان: کربلایی علی زبان ران، کربلایی محمد صالح پایروند
زمان: دوشنبه ۲۸ تیر ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح
مکان: خیابان بهار، مسجد صباغ
مسجد امیر المومنین (ع)
مداحان: حاج جهانگیر هدهدی، کربلایی احسان ویسی، کربلایی سید عباس کاظمی، کربلایی امیر تقی پور، کربلایی سید میلاد طباطبایی
زمان: دوشنبه ۲۷ تیرماه ساعت ۱۱ الی ۱۳
مکان: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، مسجد امیرالمومنین (ع)، حسینیه اباعبدالله (ع)
هیئت ریحانه النبی (س)
شعر خوانی: علی ابراهیم زاده، حاج مهدی محمدی، محمد حسین امیری، علی کاملی
زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: مسجد حاج شهباز خان
هئیت محبان بقیه الله
مداحان: کربلایی پوریا چلبی، کربلایی محمد معین قالبی، کربلایی حسین کریم پور، کربلایی بهمن مظاهری
زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه، از ساعت ۲۱:۳۰
مکان: رسالت، انتهای خیابان بیمارستان بیستون
روستای سرچقا
سخنران: حجتالاسلام پرکان
مداحان: حجتالاسلام آدینه وند
زمان: ۲۶ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا
مکان: شهر کرند غرب روستای سرچقا
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