عید غدیر خم در کرمانشاه هیئت کجا برویم؟

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن عید ولایت و امامت مراسم جشن عید سعید غدیرخم در هیئات، مساجد، بقاع متبرکه و ایستگاه‌های صلواتی شهر کرمانشاه برگزار و برای سهولت دسترسی شهروندان اعلام می‌شود.

هیئت سائلین الزهرا (س)

سخنران: حجت الاسلام علی رباعی

مداحان: حاج حسین گمار، حاج وحید کرمی، مصطفی رضوان مدنی

زمان: دوشنبه ۲۷ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان سید جمال الدین اسدآبادی

مراسم خانگی

سخنران: حجت السلام شیر خدایی

مداحان: حاج یزدان ناصری، حاج اصغر جانجانی، کربلایی مهدی جانجانی

زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰

مکان: خیابان سراب کوچه هفتم، منزل حاج بهرام بنکدار

هیئت مکتب الحسین (ع)

مداحان: حاج هاشم درویشی، حاج رامین نعیمی، کربلایی سید علی لطفی، کربلایی مجید رشیدی، حاج مصطفی رضوان مدنی

زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۲۱

مکان: خیابان بهار، کوی دهم، زینبیه امان حسن مجتبی (ع)

مراسم دعای ندبه به مناسبت روز عید غدیر

سخنران: حاج شیخ محمد شیر خدایی

مداحان: کربلایی علی زبان ران، کربلایی محمد صالح پایروند

زمان: دوشنبه ۲۸ تیر ماه از ساعت ۶:۳۰ صبح

مکان: خیابان بهار، مسجد صباغ

مسجد امیر المومنین (ع)

مداحان: حاج جهانگیر هدهدی، کربلایی احسان ویسی، کربلایی سید عباس کاظمی، کربلایی امیر تقی پور، کربلایی سید میلاد طباطبایی

زمان: دوشنبه ۲۷ تیرماه ساعت ۱۱ الی ۱۳

مکان: خیابان سید جمال الدین اسد آبادی، مسجد امیرالمومنین (ع)، حسینیه اباعبدالله (ع)

هیئت ریحانه النبی (س)

شعر خوانی: علی ابراهیم زاده، حاج مهدی محمدی، محمد حسین امیری، علی کاملی

زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: مسجد حاج شهباز خان

هئیت محبان بقیه الله

مداحان: کربلایی پوریا چلبی، کربلایی محمد معین قالبی، کربلایی حسین کریم پور، کربلایی بهمن مظاهری

زمان: یکشنبه ۲۶ تیرماه، از ساعت ۲۱:۳۰

مکان: رسالت، انتهای خیابان بیمارستان بیستون

روستای سرچقا

سخنران: حجت‌الاسلام پرکان

مداحان: حجت‌الاسلام آدینه وند

زمان: ۲۶ تیرماه بعد از نماز مغرب و عشا

مکان: شهر کرند غرب روستای سرچقا