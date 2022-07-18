مشکل سرمربی بارسلونا برای سفر به آمریکا برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم فوتبال بارسلونا در آمریکا در حالی آغاز شده است که «ژاوی» سرمربی این تیم هنوز به جمع بازیکنانش ملحق نشده است.

بارسلونا دو روز پیش برای برپایی اردوی آماده سازی و انجام چند بازی تدارکاتی راهی آمریکا شد اما ژاوی مجوز سفر به آمریکا را نداشت. علت این مشکل، سفر او به ایران در سال‌های اخیر عنوان شده بود اما طبق گزارش روزنامه as اسپانیا، این مشکل در حال حاضر برطرف شده است.

به نوشته این روزنامه، ژاوی فردا سه شنبه با یک پرواز مستقیم عازم میامی می‌شود تا بتواند در اولین بازی دوستانه در کنار بارسلونا باشد. ژاوی البته تنها دو ساعت قبل از شروع مسابقه بارسا با اینتر میامی به تیمش ملحق خواهد شد.

اما مشکل اصلی سفر ژاوی به آمریکا از کجا شروع شد؟ روزنامه as در گزارش دیگری درباره عدم صدور مجوز سفر مربی بارسلونا نوشته بود:

«ژاوی در پنج سال گذشته و زمانی که برای السد قطر برای بازی در مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا بازی کرده بود، سه بار به ایران رفته است. در واقع آخرین بازی او با پیراهن السد در ماه می ۲۰۱۹ در تهران برابر پرسپولیس انجام شد. لازم به یادآوری است که ایران یکی از کشورهایی است که به عنوان دشمن آمریکا شناخته می‌شود، بنابراین هرگونه سفر به کشورهایی که در این فهرست گنجانده شده‌اند مستلزم مستندات خاصی است که دلایل آن سفر را ثابت کند. به نظر می‌رسد که این اسناد به موقع نرسیده است و مقامات آمریکایی روز جمعه اعلام کرده بودند که ژاوی نمی‌تواند شنبه به این کشور سفر کند.»