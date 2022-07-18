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۲۷ تیر ۱۴۰۱، ۱۵:۴۳

سردار تنگسیری:

برای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست

برای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: برای تأمین امنیت منطقه مهم خلیج فارس این توان و ظرفیت در کشورهای همسایه وجود دارد و اصلأ نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در روز عید غدیر، ضمن دیدار با رزمندگان جزایر نازعات و خانواده‌های مستقر در این جزایر از حضور فعال و مجاهدت‌های مؤثر آنان در این جزایر تقدیر و تشکر کرد.

در این بازدید فرمانده نیروی دریایی سپاه هدایای ویژه مقام معظم رهبری را به رزمندگان مستقر در جزایر نازعات خلیج فارس اهدا و سلام گرم و محبت آمیز معظم له را به آنان ابلاغ نمود.

فرمانده نیروی دریایی سپاه به دنیا آمدن و پاسدار بودن در حکومتی که توسط ولایت مطلقه فقیه، نایب امام زمان (عج) در عصر غیبت کبری تشکیل شده است را از الطاف و عنایات خداوند متعال به ما رزمندگان دریادل عنوان کرد و افزود: از مظلومیت و حقانیت انقلاب اسلامی بوسیله جهاد تبیین و حفظ آمادگی کامل در مقابل متجاوزان و مستکبران عالم دفاع می‌کنیم و از خداوند متعال می‌خواهیم تا آخرین نفس مثل حاج قاسم عزیز و شهدای والا مقام ما را در مسیر ولایت ثابت قدم بدارد.

دریادار تنگسیری تاکید کرد: رزمندگان مستقر در جزایر و خطوط عملیاتی نیروی دریایی سپاه، باید مثل همیشه، آمادگی رزم خود را در بالاترین سطح حفظ نمایند و با توکل بر قدرت لا یزال الهی و توسل به إئمه معصومین (ع) روحیه جهادی، انقلابی و معنوی خود را تقویت کنند تا برای انجام سخت‌ترین مأموریت‌ها همواره آماده باشند.

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اگر دشمن بی عقلی کند و بخواهد فتنه‌ای یا تجاوزی علیه نظام اسلامی انجام دهد، به گونه‌ای عمل می‌کنیم که درس عبرتی سخت برای او و همراهانش باشد و کانون آن توطئه را در مبدأ می‌خشکانیم.

وی با اشاره به آیه شریفه «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون»، گفت: اگر جمهوری اسلامی همانند برخی از کشورها از آرمان‌ها و ارزش‌های والای خود دفاع نمی‌کرد و تن به ذلت و تسلیم در مقابل مستکبران می‌داد امروز چیزی از آن باقی نمی‌ماند و استمرار خیانت‌ها و فشارهای جبهه استکبار بر علیه ملت قهرمان ایران اسلامی، دلیلی بسیار روشن است برای اینکه بدانیم در این ۴۴ سال انقلاب اسلامی ملت شریف ایران اسلامی با بصیرت علوی و صبر انقلابی در مقابل سیل توطئه‌های دشمنان مقاومت نموده‌اند، البته همانگونه خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده: «مکروا مکر الله إن الله خیر الماکرین» با عنایت و لطف خداوند متعال تمام این توطئه‌ها به خودشان برمی‌گردد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه باید مراقب وسوسه‌های شیطانی باشیم تا پاداش خدمت ما به بدی تبدیل نشود گفت: انسان مخلص و مجاهد که به خدا توکل دارد و اجر خود را از خدا طلب می‌کند توفیقات خادمی به انقلاب، نظام و مردم را از عنایات پروردگار به خود می‌داند که کمتر نصیب کسی خواهد شد.

سردار تنگسیری همچنین با شرح حدیثی از حضرت امام رضا (ع) درباره اهمیت و تکریم عید سعید غدیر و گرامیداشت این روز شریف که می‌فرمایند"اگر مردم فضیلت حقیقی این روز را می‌شناختند، فرشتگان روزی ده بار با آنها دست می‌دادند" افزود: مسئله غدیر مربوط به همه مسلمانان است چون به معنای حاکمیت عدالت، فضیلت و ولایت الله است و به همین خاطر غدیر مایه وحدت بین مسلمانان است.

وی خاطرنشان کرد: غدیر قطعاً ادامه خط رسالت بعثت پیامبر گرامی اسلام است و همانگونه که بعثت پیغمبر مایه وحدت تمامی انسان‌ها شد، غدیر نیز تداوم راه نبوت و رسالت است و این خط می‌تواند مایه وحدت شیعه و سنی باشد.

دریادار تنگسیری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره «مسئله غدیر یعنی گزینش علم، تقوا، جهاد و فداکاری در راه خدا و سبقت در ایمان و اسلام و تکیه بر روی اینها در تشخیص و تعیین مدیریّت جامعه» گفت: اگر مدیران جوامع اسلامی حائز این شایستگی‌ها باشند، جوامع اسلامی پیشرفت می‌کنند، رشد وتعالی می‌یابند، اینکه شما امروز می‌بینید متأسفانه با نفوذ منافقان و ظالمان در مواردی برخی جوامع را به نوعی دچار انحرافاتی نموده و آنها را به جان هم انداخته‌اند، بر اثر همین فاصله گرفتن از آموزه‌های غدیر است که دعا می‌کنیم خداوند به همه امت‌های اسلامی معرفت و بصیرت دینی عطا فرماید تا زیر پرچم اسلام و نور قرآن با وحدت کلمه «لا إله الا الله» شاهد عزت آفرینی و پیشرفت بیشتر در کشورهای اسلامی باشیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره بر اصل مترقی اخوت و برادری بین مسلمانان گفت: ما مسلمانیم و با کشورهای همسایه که همه آنها نیز مسلمان هستند، با همدیگر برادر دینی هستیم و در تمام مشکلات و گرفتاری‌ها مددیار هم هستیم و برای تأمین امنیت منطقه مهم خلیج فارس این توان و ظرفیت در کشورهای همسایه وجود دارد و اصلأ نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست که بخواهند با توجیه تأمین امنیت در اینجا حضور یابند.

کد مطلب 5541277
هادی رضایی

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