برای تأمین امنیت خلیج فارس نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه در روز عید غدیر، ضمن دیدار با رزمندگان جزایر نازعات و خانوادههای مستقر در این جزایر از حضور فعال و مجاهدتهای مؤثر آنان در این جزایر تقدیر و تشکر کرد.
در این بازدید فرمانده نیروی دریایی سپاه هدایای ویژه مقام معظم رهبری را به رزمندگان مستقر در جزایر نازعات خلیج فارس اهدا و سلام گرم و محبت آمیز معظم له را به آنان ابلاغ نمود.
فرمانده نیروی دریایی سپاه به دنیا آمدن و پاسدار بودن در حکومتی که توسط ولایت مطلقه فقیه، نایب امام زمان (عج) در عصر غیبت کبری تشکیل شده است را از الطاف و عنایات خداوند متعال به ما رزمندگان دریادل عنوان کرد و افزود: از مظلومیت و حقانیت انقلاب اسلامی بوسیله جهاد تبیین و حفظ آمادگی کامل در مقابل متجاوزان و مستکبران عالم دفاع میکنیم و از خداوند متعال میخواهیم تا آخرین نفس مثل حاج قاسم عزیز و شهدای والا مقام ما را در مسیر ولایت ثابت قدم بدارد.
دریادار تنگسیری تاکید کرد: رزمندگان مستقر در جزایر و خطوط عملیاتی نیروی دریایی سپاه، باید مثل همیشه، آمادگی رزم خود را در بالاترین سطح حفظ نمایند و با توکل بر قدرت لا یزال الهی و توسل به إئمه معصومین (ع) روحیه جهادی، انقلابی و معنوی خود را تقویت کنند تا برای انجام سختترین مأموریتها همواره آماده باشند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: اگر دشمن بی عقلی کند و بخواهد فتنهای یا تجاوزی علیه نظام اسلامی انجام دهد، به گونهای عمل میکنیم که درس عبرتی سخت برای او و همراهانش باشد و کانون آن توطئه را در مبدأ میخشکانیم.
وی با اشاره به آیه شریفه «یریدون لیطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره و لو کره الکافرون»، گفت: اگر جمهوری اسلامی همانند برخی از کشورها از آرمانها و ارزشهای والای خود دفاع نمیکرد و تن به ذلت و تسلیم در مقابل مستکبران میداد امروز چیزی از آن باقی نمیماند و استمرار خیانتها و فشارهای جبهه استکبار بر علیه ملت قهرمان ایران اسلامی، دلیلی بسیار روشن است برای اینکه بدانیم در این ۴۴ سال انقلاب اسلامی ملت شریف ایران اسلامی با بصیرت علوی و صبر انقلابی در مقابل سیل توطئههای دشمنان مقاومت نمودهاند، البته همانگونه خداوند سبحان در قرآن کریم فرموده: «مکروا مکر الله إن الله خیر الماکرین» با عنایت و لطف خداوند متعال تمام این توطئهها به خودشان برمیگردد.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با بیان اینکه باید مراقب وسوسههای شیطانی باشیم تا پاداش خدمت ما به بدی تبدیل نشود گفت: انسان مخلص و مجاهد که به خدا توکل دارد و اجر خود را از خدا طلب میکند توفیقات خادمی به انقلاب، نظام و مردم را از عنایات پروردگار به خود میداند که کمتر نصیب کسی خواهد شد.
سردار تنگسیری همچنین با شرح حدیثی از حضرت امام رضا (ع) درباره اهمیت و تکریم عید سعید غدیر و گرامیداشت این روز شریف که میفرمایند"اگر مردم فضیلت حقیقی این روز را میشناختند، فرشتگان روزی ده بار با آنها دست میدادند" افزود: مسئله غدیر مربوط به همه مسلمانان است چون به معنای حاکمیت عدالت، فضیلت و ولایت الله است و به همین خاطر غدیر مایه وحدت بین مسلمانان است.
وی خاطرنشان کرد: غدیر قطعاً ادامه خط رسالت بعثت پیامبر گرامی اسلام است و همانگونه که بعثت پیغمبر مایه وحدت تمامی انسانها شد، غدیر نیز تداوم راه نبوت و رسالت است و این خط میتواند مایه وحدت شیعه و سنی باشد.
دریادار تنگسیری با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره «مسئله غدیر یعنی گزینش علم، تقوا، جهاد و فداکاری در راه خدا و سبقت در ایمان و اسلام و تکیه بر روی اینها در تشخیص و تعیین مدیریّت جامعه» گفت: اگر مدیران جوامع اسلامی حائز این شایستگیها باشند، جوامع اسلامی پیشرفت میکنند، رشد وتعالی مییابند، اینکه شما امروز میبینید متأسفانه با نفوذ منافقان و ظالمان در مواردی برخی جوامع را به نوعی دچار انحرافاتی نموده و آنها را به جان هم انداختهاند، بر اثر همین فاصله گرفتن از آموزههای غدیر است که دعا میکنیم خداوند به همه امتهای اسلامی معرفت و بصیرت دینی عطا فرماید تا زیر پرچم اسلام و نور قرآن با وحدت کلمه «لا إله الا الله» شاهد عزت آفرینی و پیشرفت بیشتر در کشورهای اسلامی باشیم.
فرمانده نیروی دریایی سپاه با اشاره بر اصل مترقی اخوت و برادری بین مسلمانان گفت: ما مسلمانیم و با کشورهای همسایه که همه آنها نیز مسلمان هستند، با همدیگر برادر دینی هستیم و در تمام مشکلات و گرفتاریها مددیار هم هستیم و برای تأمین امنیت منطقه مهم خلیج فارس این توان و ظرفیت در کشورهای همسایه وجود دارد و اصلأ نیازی به حضور کشورهای بیگانه نیست که بخواهند با توجیه تأمین امنیت در اینجا حضور یابند.
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