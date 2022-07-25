داروی سرطان دیابت را درمان می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این تحقیق نشان دهنده دستاوردی مهم در توسعه درمان‌های جدید برای دیابت است.

هورمون انسولین که وظیفه مدیریت سطح گلوکز را دارد، در سلول‌های بتای پانکراس تولید می‌شود. در بیماران مبتلا به دیابت نوع یک، سلول‌های مذکور از بین می‌روند و در نتیجه انسولین به مقدار اندکی تولید یا به طور کل متوقف می‌شود. در نتیجه بیمار در تمام مدت عمر خود نیازمند تزریق انسولین است.

در تحقیقی جدید محققان دانشگاه موناش روشی نوین برای احیای انسولین در پانکراس ابداع کرده اند. محققان در آزمایشگاه روی سلول‌های بنیادی پانکراس اهدایی افراد مبتلا به دیابت نوع یک، تست‌هایی انجام دادند. آنها موفق شدند با استفاده از یک ترکیب دارویی به نام GSK۱۲۶ سلول‌های بتا را دوباره فعال کنند.

جالب آنکه سلول‌های نمونه به طور معمول انسولین تولید نمی‌کنند اما داروی مذکور به آنها کمک کرد تا فعالیت سلول‌های بتا را انجام دهند که متوقف شده بود. در اصل یک دوره استفاده از این دارو به مدت چند روز می‌تواند جایگزین نیاز به تزریق مداوم انسولین در افراد دیابتی باشد.

به گفته محققان درمان جدید مزایایی نسبت به روش‌های دیگر در حال توسعه دارد. همچنین این روش سریع‌تر و طی چند روز تأثیرگذاری خود را نشان می‌دهد و دیگر نیازی به جراحی و پیوند پانکراس نخواهد بود. اما مهم‌ترین مزیت این دارو آن است که از قبل توسط سازمان غذا و دارو آمریکا و در نقاط مختلف جهان به عنوان درمانی برای سرطان تأیید شده است.

البته کیت الحسنی یکی از مؤلفان اصلی این پژوهش می‌گوید: قبل از آنکه این دارو به بیماران ارائه شود، باید چند مسئله حل شود. همچنین باید تحقیقات بیشتری برای تعریف ویژگی‌های این سلول‌ها و تعیین پروتکل‌هایی جهت ایزوله سازی و توسعه آنها توسعه داد. تصور می‌کنم هنوز راه زیادی تا عرضه این درمان وجود دارد. با این وجود روش مذکور گامی مهم در توسعه یک درمان ماندگار برای انواع دیابت است.