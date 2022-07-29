ابوالفضل مختارزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با ورود سامانه مونسونی در روز پنجشنبه به شهرستان اردستان اولین روستای تحت تأثیر «نهوج» بود که متأسفانه در اثر وقوع سیل ۶۰ واحد مسکونی دچار آب گرفتگی شد؛ شدت این حادثه در ۴۰ واحد قابل ملاحظه بود و در این بین ۱۲ واحد مسکونی نیز دچار تخریب جزئی و کلی شد.

وی افزود: از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه تیم‌های امدادی و ارزیاب حادثه از جمله راهداری، برق، هلال احمر، نیروی انتظامی، جهاد، بنیاد مسکن، آب منطقه‌ای، شبکه بهداشت و درمان، ناحیه مقاومت بسیج و غیره به محل اعزام شدند و عملیات امداد از همان ساعت اولیه آغاز شد.

دبیر ستاد مدیریت بحران اردستان خاطرنشان کرد: همزمان با توجه به احتمال رخداد سیل در سایر نقاط شهرستان جلسه اضطراری مدیریت بحران روز گذشته در محل فرمانداری با حضور اعضای ستاد برگزار گردید و جوانب مختلف حادثه و احتمالات پیش روی مورد بررسی قرار گرفت.

مختارزاده تصریح کرد: فرماندار و سایر اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان به صورت میدانی از روستای نهوج بازدید به عمل آوردند و با توجه به نگرانی اهالی روستا تا ساعت دو بامداد روز جمعه در روستا مستقر و جلسه مدیریت بحران برای هماهنگی اجرای عملیات مقابله با سیل و پاکسازی تشکیل گردید.

وی با بیان اینکه جمع‌آوری گل و لای خیابان و کوچه‌ها توسط اداره راهداری انجام پذیرفت، تاکید کرد: عوامل هلال احمر نسبت به تخلیه سیلاب ورودی به منازل، شبکه بهداشت نسبت به استقرار پزشک و پرستار و آمبولانس در مرکز بهداشت نهوج، نیروهای بسیجی و مردمی نسبت به پاکسازی و جمع‌آوری گل و لای در منازل فعالیت کردند.

دبیر ستاد مدیریت بحران شهرستان اردستان ادامه داد: اداره برق نسبت به تأمین روشنایی محورهای درگیر سیل و رودخانه، اداره آب منطقه‌ای نسبت به ارزیابی وقوع سیل و طراحی سیل‌بند، بنیاد مسکن نسبت به برآورد خسارات وارده به منازل مسکونی و جهاد کشاورزی نسبت به برآورد خسارات وارده به باغات و اراضی کشاورزی و گلخانه‌ها اقدام کردند.

وی یادآور شد: در بخش زواره نیز در روستای جعفر آباد سه واحد مسکونی دچار آب‌گرفتگی شده و محور گلشکنان - مهرآباد و در اثر وقوع سیل تخریب شده است.

مختارزاده تاکید کرد: برآورد خسارات اولیه به واحدهای مسکونی بر اساس اعلام بنیاد مسکن شهرستان حدود ۲۰ میلیارد تومان است.

دبیر ستاد مدیریت بحران اردستان گفت: در حوزه جهاد کشاورزی قنوات کچی و مزرعه رجبعلی ۸۰۰ میلیون تومان، باغ گل محمدی ۲۰۰ میلیون تومان، کشت زعفران به مساحت ۲ هکتار ۶۰۰ میلیون تومان، تلف شدن چند رأس گوسفند معادل ۳۰ میلیون تومان برآورد خسارت شده است.

وی یادآور شد: خسارات به قنوات سایر روستاها از جمله گزلاچه، اشینه، مارچوبه، فران، دیزیچه و خیرآباد نیز وارد شده که پس از بررسی، برآورد خسارت اعلام خواهد شد.

مختارزاده با بیان اینکه نیروی انتظامی شهرستان نیز نسبت به برقراری نظم و امنیت اقدام کرد، گفت: با توجه به وسعت شهرستان و پراکندگی روستاها، بر اساس اولویت و شدت حادثه اعزام تجهیزات و نیروها و انجام برآورد خسارات صورت خواهد گرفت.