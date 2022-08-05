تروئیکای اروپایی ادعاها علیه ایران را تکرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، تروئیکای اروپایی با هدف انداختن توپ در زمین ایران مدعی شد که تهران نباید در مذاکرات هسته‌ای خواسته‌های غیرواقعی مطرح کند.

بر اساس این گزارش، در بیانیه مشترک کشورهای فرانسه، انگلیس و آلمان آمده است: مذاکرات امروز دور جدیدی از مذاکرات نیست بلکه گفتگوهای فنی درباره پاسخ ایران به طرح جوزف بورل است.

این بیانیه می افزاید: متن توافق روی میز است و دور جدیدی از مذاکرات وجود نخواهد داشت.

در این بیانیه همچنین ادعا شده است: ایران نباید در مذاکرات خواسته‌های غیرواقعی خارج از چارچوب برنامه جامع اقدام مشترک مطرح کند.

لازم به ذکر است که مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشت آمریکا به توافق برجام در دولت سیزدهم، از اوایل دی‌ماه پارسال در وین آغاز شد، اما به علت جدی‌نبودن واشنگتن، این گفت‌وگوها در اسفندماه متوقف شد. بعد از چند ماه وقفه، دور جدید مذاکرات در هفتم و هشتم تیرماه در دوحه قطر برگزار شد، اما تاکنون به نتیجه مشخص و روشنی منجر نشده است و سرنوشت برجام همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

علی باقری روز چهارشنبه با اعلام سفرش به وین، پایتخت اتریش، برای شرکت در دور جدید گفت‌وگوهای رفع تحریم‌ها و احیای برجام در توئیتر شخصی خود نوشت: برای پیشبرد مذاکرات عازم وین هستیم. مسؤولیت بر عهده آنهایی است که توافق را نقض کرده و در فاصله گرفتن از میراث منحوس گذشته ناکام مانده‌اند. آمریکا باید قدردان فرصتی باشد که با سخاوتمندی اعضای برجام فراهم شده است. توپ در زمین آنهاست تا از خود پختگی نشان داده و مسئولانه عمل کنند.

«رابرت مالی» نماینده ویژه آمریکا در امور ایران نیز شامگاه دیروز از عزیمت خود به وین برای ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای بر اساس پیشنهاد جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد. رابرت مالی در فضاسازی جدید آمریکا پیش از این مذاکرات، نوشت: انتظارات ما محدود است اما ایالات متحده از تلاش‌های اتحادیه اروپا استقبال می‌کند و آماده تلاش برای دستیابی به توافق با حسن نیت است.