جزئیات رانش زمین پیشنهادی برای ساخت مسکن ملی شهر خمارلو

به گزارش خبرنگار مهر، امیر بخشی زاده شامگاه جمعه در جلسه شورای مسکن شهرستان خداآفرین، گفت: ما در اسرع وقت با دریافت پیوست کارشناسی آزمایش مکانیکی خاک، تکلیف زمین پیشنهادی مسکن ملی شهر خمارلو را مشخص میکنیم، چنانچه با ساخت دیوار حایل سنگی و با هزینه ناچیز موضوع رانش پایدار سازی شود همین محل فعلی واگذار میشود در غیر این صورت زمین دیگری جایگزین خواهد شد.
بخشیزاده همچنین از توافق با شهرداری خمارلو در مورد زمینهای حد فاصل جهاد کشاورزی تا مسجد علیبنابیطالب خبر داد و افزود: از آنجایی که طبق اسناد رسمی تمام بناهای تجاری و مسکونی موجود در این محدوده در مالکیت راه و شهرسازی است، از اینرو مقرر شد ۱۰ درصد سهم شهرداری از زمینهای راه و شهرسازی در مقابل عرصه این بناها تهاتر شده و مالکیت شهرداری تثبیت شود.
وی ادامه داد: زمینهای ملی شهر خمارلو که کاربری آنها فضای سبز است، واگذاری آن به شهرداری، فقط با حفظ همان کاربری بلامانع است.
مدیرکل راه و شهر سازی آذربایجانشرقی تأکید کرد: به صاحبان ۱۱ قطعه از شهرک فرهنگیان خمارلو که معارض شخصی داشته و سند راه و شهرسازی را در این قطعهها ابطال کردهاند، زمین معوض واگذار میشود.
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