به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله علی خاتمی شامگاه چهارشنبه در آئین تجلیل از پیرغلامان که به همت شهرداری زنجان برگزار شد، با بیان اینکه باید به درگاه خداوند سپاس‌گزار باشیم که در دل‌های ما نور محبت سیدالشهدا (ع) را قرار داده است، اظهار کرد: مقام و منزلت امام حسین (ع) بسیار بالا و والا است و امیدواریم دل‌های ما ظرفیت مهرورزی آن حضرت را داشته باشد.

وی ادامه داد: امام صادق (ع) فرمودند: خداوند اگر قصد و اراده خیری برای بنده‌ای داشته باشد، قلب او را کانون مهر سیدالشهدا (ع) قرار می‌دهد و دلدادگی و شوق زیارت آن حضرت را در دل او می‌اندازد، خاطرنشان کرد: همچنین از امام صادق (ع) پرسیدند آیا سفینه‌النجات فقط کشتی امام حسین (ع) است که امام فرمود: همه ما کشتی نجات هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با یادآوری اینکه در ایام محرم مشاهده کردیم که در برنامه معارف، نسب به برخی پیرغلامان برنامه‌هایی تدارک دیده شده بود، تصریح کرد: این کار بسیار ارزشمند بوده و باید تداوم داشته باشد.

خاتمی با بیان اینکه شعاع رحمت امام حسین (ع) بسیار گسترده است، عنوان کرد: امیدواریم با دفع شر ویروس منحوس کرونا در سال‌های آینده، شاهد برگزاری این گونه مراسم با رونق و شکوه بیشتری باشیم.

وی تاکید کرد: بسیار پسندیده است که همه پیرغلامان را به این مراسم دعوت کنیم و سنگینی جلسه با وجود پیرغلامان و مادحین عصمت و طهارت (ع) بیشتر باشد.