«تبیین» نیازمند نگاه تخصصی است/ جهاد ضامن جامعه توحیدی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی صبح پنجشنبه در نشست تخصصی جهاد تبیین به میزبانی استانداری سمنان با بیان اینکه جبهه توحیدی وقتی به پیروزی و موفقیت می‌رسد که جهادش رنگ مردمی بگیرد، بیان کرد: دشمنان از حضور مردم در صحنه‌ها هراس دارند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد تا ریشه تمام مشکلات کشور را در انقلاب اسلامی معرفی کند، تاکید کرد: دشمنان از ابزارهای مختلفی برای این منظور بهره می‌گیرند برای مثال ۱۶۰ کانال ماهواره‌ای فقط برای ایجاد فاصله بین مردم و نظام و رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش می‌کنند.

دشمن به دنبال ترویج یاس و ناامیدی

معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه ما در سنگر خدمت به نظام توحیدی هستیم، گفت: همه ستمگران بسیج هستند تا پرچم این نظام را پایین بکشند و لذا همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ما تکلیف فرمودند، همه در راستای تبیین رسالت و وظیفه داریم.

جوانی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران از بسیاری مخاطرات همچون اقدام نظامی علیه کشور در دوران هشت ساله دفاع مقدس، فتنه‌ها، تحریم، بازدارندگی اقتصادی و… سربلند بیرون آمده و دشمنان این را به خوبی می‌دانند، گفت: رمز و راز دشمنی ظالمان و مستکبران با ملت ایران، در اساس نظام توحیدی و تمدن ساز اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش دارد تا توانمندی‌ها و دستاوردهای ملت ایران دیده نشود، افزود: دشمن تلاش دارد تا با تصویر سازی های کاذب و ارائه اسلام اموی، اسلام نبوی را از ذهن‌ها دور ساخته و در دل‌ها ایجاد یاس و بدبینی کند.

معاون سیاسی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز به جهاد تبیین تاکید ویژه دارند و لذا همه ما وظیفه داریم تا در این مسیر گام برداریم، گفت: تبیین باید محور تمام برنامه‌ریزی‌های ما در امور مختلف باشد چرا که درگیر جنگ چند جانبه با دشمنان هستیم.