کتاب بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اصغریار اظهار کرد: کتاب بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده به قلم خیرالله قیاسی سونکی، دانش آموخته دانشگاه رضوی و نظارت علمی حجت الاسلام دکتر حسینی زیدی و دکتر حسینی، از اعضای هیئت علمی و استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی به همت مرکز پژوهش دانشگاه منتشر شد.

رئیس مرکز پژوهش‌های دانشگاه رضوی افزود: این کتاب ۱۶۴ صفحه در سه فصل تدوین شده که فصل نخست به کلیات در دو مبحث پرداخته و پس از آن دو فصل دیگر هر کدام با ۸ مبحث به موضوع تزاحم حقوق در خانواده به لحاظ فقهی و حقوقی پرداخته و در پایان نتیجه گیری کرده است.

وی بیان کرد: مرکز پژوهش دانشگاه علوم اسلامی رضوی کتاب بررسی فقهی و حقوقی تزاحم حقوق در خانواده با داوری علمی حجت الاسلام دکتر محمد امامی، دانشیار و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه در ۵۰۰ نسخه از سوی انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر کرده است.

اصغریار گفت: علاقمندان می‌توانند برای تهیه کتاب به صحن امام حسن مجتبی علیه السلام در حرم مطهر رضوی، انتشارات دانشگاه مراجعه کرده و یا با شماره تلفن ۰۵۱۳۲۲۳۶۸۱۷ تماس بگیرند.