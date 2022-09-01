جزئیات دلایل بوی نامطبوع آب شرب تبریز و هوای شهر اهر

محمدباقر هنربر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از پیگیری حل معضل بوی نامطبوع آب شرب تبریز و بوی نامطبوع شهر اهر خبر داد و گفت: نهادهای متولی باید پاسخگوی معضل بوی نامطبوع آب شرب تبریز باشند.

وی با اشاره به گلایه شهروندان تبریزی از بوی نامطبوع آب شرب اظهار داشت: از زمان گزارش شهروندان تبریزی مبنی‌بر این‌که آب شرب حاوی بوی نامطبوع است، بررسی علل و ریشه‌یابی بوی نامطبوع آب شرب تبریز را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرکل مدیریت بحران آذربایجان‌شرقی افزود: تابه‌حال در رابطه با بوی نامطبوع آب شرب تبریز ۳ جلسه برگزار کرده‌ایم و برای روز شنبه جلسه دیگری ترتیب داده‌ایم تا شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌شرقی و نهادهای مسئول در این خصوص بایستی پاسخگو باشند و مشکل بو و طعم آب شرب تبریز را حل کنند.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی‌بر این‌که برای شناسایی منشأ بوی نامطبوع شهر اهر ضرب‌الاجل ۷ روزه تعیین شده بود، نتیجه تشکیل کمیته تحقیقات و شناسایی منشأ بوی نامطبوع اهر به کجا رسید؟ گفت: اعضای کمیته تحقیقات و شناسایی منشأ بوی نامطبوع شهر اهر بازدیدهای میدانی داشتند و قرار شد هفته‌ی آینده نتیجه بررسی‌های میدانی منشأ بوی نامطبوع اهر را به مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی ارجاع دهند.

هنربر خاطرنشان کرد: گلایه‌ها و انتقادات شهروندان اهری را درک می‌کنیم و ما پیگیر حل معضل بوی نامطبوع در مناطق مختلف شهر اهر هستیم. از این‌رو به اعضای کمیته تحقیقات و شناسایی منشأ بوی نامطبوع اهر تأکید می‌کنیم تا به بررسی‌های میدانی ادامه دهند. البته به شهروندان اهری از بابت معضل بوی نامطبوع و گلایه‌های‌شان حق می‌دهیم و حل معضل را وظیفه‌ی خودمان می‌دانیم.