حرکت کاروان مشایه شادگان به سمت کربلا آغاز شد

جمال صالح زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کاروان مشایه شهرستان شادگان همزمان با آغاز ماه صفر و ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، حرکت خود را به سوی کربلا معلی آغاز کرد.

وی اضافه کرد: عزاداران حسینی در این کاروان با در دست داشتن بیرق‌های عزا و ندای لبیک یا حسین (ع) در ابتدا از میدان امام خمینی شهر شادگان به سمت روستای رگبه، بخش دارخوین حرکت و سپس به سوی کربلای معلی و حرم نورانی حضرت سیدالشهدا (ع) حرکت می‌کنند و به خیل عاشقان حسینی در مراسم اربعین حسینی می‌پیوندند.

فرماندار شادگان گفت: «مشایه الدورق» عنوان بزرگ‌ترین کاروان مردمی زائران اربعین حسینی است که برای پیوستن به خیل مشتاقان اباعبدالله الحسین (ع) مسیر شهرستان شادگان و سپس مرز بین‌المللی شلمچه تا کربلای معلی را طی می‌کنند.