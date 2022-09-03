اعلام آمادگی دانشگاه امیرکبیر برای ساخت تجهیزات کلیدی نفت و گاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر محمد جواد عامری شهرابی با بیان اینکه یکی از مهمترین بخشهایی که بر اثر تحریمها باعث ایجاد آسیب در صنعت شده است بحث دسترسی به تجهیزات کلیدی صنایع نفت و گاز است، گفت: دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان مادر دانشگاههای صنعتی کشور و تنها دانشگاهی که رشته تخصصی مهندسی تجهیزات نفت و گاز را دارد درکنار دانشکده های مهندسی برق، مکانیک، شیمی ظرفیت و پتانسیل بالایی در طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز را دارد.

دانشیار دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: متاسفانه صنعت نفت درگذشته اعتقاد و باور به ظرفیت دانشگاهها در ساخت تجهیزات نداشته و عمده پروژه های تعریف شده از ناحیه صنعت به اجبار و با رویکردی ناامیدگونه بوده است.

استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر عنوان کرد: تجربه نشان داده است که هر گاه صنعتی به دانشگاه اعتماد کرده، شاهد رشد و تعالی آن صنعت در کشور بوده است مانند صنایع فضایی، پهبادی، دفاعی، هسته ای.

عامری شهرابی اضافه کرد: در دولت قبلی عزمی جدی بر اعتماد به دانشگاه در طراحی و ساخت تجهیزات نفت و گاز وجود نداشت و عمدتا این تجهیزات از خارج وارد می شد.

وی ادامه داد: دانشگاه صنعتی امیرکبیر با امکانات ویژه شامل آزمایشگاههای پیشرفته و اساتید متخصص می تواند در زمینه طراحی و ساخت تجهیزات کلیدی نفت و گاز به بهترین شکل ممکن نقش ایفا کند.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: ساخت تجهیزات حفاری چاههای نفت و گاز، ساخت تجهیزات سطح الارضی و طراحی نفت افزارهای شبیه سازی فرایندهای نفت و گاز دستاوردهای قابل توجه این حوزه است.

وی خاطر نشان کرد : پیشنهاد طراحی و ساخت تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت توسط محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد توجه و استقبال رییس جمهور قرار گرفت.

این استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر تاکید کرد: درخواست داریم پیگیر این مورد باشید تا با تشکیل کارگروه ویژه طراحی و ساخت تجهیزات صنعت نفت زیر نظر معاون اول رئیس جمهور و با هماهنگی بین وزارت صمت، وزارت نفت، وزارت علوم و همچنین دانشگاه صنعتی امیرکبیر و حمایت خود از این دانشگاه، در آینده شاهد خودکفایی کشور در طراحی و ساخت تجهیزات نفت باشیم و از این جنبه نیز تحریمها بی اثر شوند.