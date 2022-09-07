نشتی موشک پروژه آرتمیس روی پد پرتاب برطرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک که قرار است ماموریت «آرتمیس یک» را انجام دهد در هفته های قبل با مشکل روبرو شد. هفته گذشته یک نشتی سوخت هیدروژن مانع از پرتاب موشک به فضا شد زیرا تیم پروژه نتوانستند آن را در مدت زمان مورد نظر ترمیم کنند.

این نشتی در بخش رابطی اتفاق افتاد که قسمت مرکزی موشک را به خط پیشران (از برج پرتاب متحرک موشک) متصل می کرد. مقامات ناسا نیز روز گذشته اعلام کردند تیم آرتمیس یک پس از بررسی این مشکل تصمیم گرفته اند قسمت معیوب رابط اتصال را تعویض کنند.

فرایند مذکور رو پد ۳۹B در مقر فضایی کندی واقع در ایالت فلوریدا آمریکا انجام می شود. موشک طی سه هفته گذشته روی همین پد قرار داشت.

مقامات ناسا در بیانیه ای در این باره نوشته اند: انجام فرایند تعویض روی پد نیازمند آن است که تکنسین ها حصاری دور محوطه قرار دهند تا از سخت افزار در برابر وضعیت آب وهوا و دیگر شرایط محیطی، محافظت کنند. این روند به مهندسان اجازه می دهد ترمیم انجام شده را در شرایط بسیار سرد آزمایش کنند. همچنین انجام این کار روی پد به تیم پروژه اجازه می دهد تا حد ممکن داده هایی درباره دلیل اختلال ایجاد شده، جمع آوری کنند. ممکن است تیم پروژه موشک را به واحد مونتاژ منتقل کند تا فرایندهای اضافی انجام دهد که نیازی به تجهیزات بسیار سردی ندارد که فقط روی پد موجود هستند.

ناسا تاکنون دوبار تلاش کرده تا ماموریت آرتمیس یک را انجام دهد اما هر دو بار شکست خورده است. قرار است طی این ماموریت ابر موشک اس ال اس همراه کپسول اوریون به سفری ۴۲ روزه دور ماه بروند.