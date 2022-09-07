  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۲:۳۶

جدیدترین خبر از پروژه سفر به ماه؛

نشتی موشک پروژه آرتمیس روی پد پرتاب برطرف می شود

نشتی موشک پروژه آرتمیس روی پد پرتاب برطرف می شود

ناسا تصمیم گرفته موشک اس ال اس که قرار است کپسول بی سرنشین اوریون را به مدار ماه ببرد، همچنان روی پد پرتاب نگه دارد و نشتی آن را همانجا برطرف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، این موشک که قرار است ماموریت «آرتمیس یک» را انجام دهد در هفته های قبل با مشکل روبرو شد. هفته گذشته یک نشتی سوخت هیدروژن مانع از پرتاب موشک به فضا شد زیرا تیم پروژه نتوانستند آن را در مدت زمان مورد نظر ترمیم کنند.

این نشتی در بخش رابطی اتفاق افتاد که قسمت مرکزی موشک را به خط پیشران (از برج پرتاب متحرک موشک) متصل می کرد. مقامات ناسا نیز روز گذشته اعلام کردند تیم آرتمیس یک پس از بررسی این مشکل تصمیم گرفته اند قسمت معیوب رابط اتصال را تعویض کنند.

فرایند مذکور رو پد ۳۹B در مقر فضایی کندی واقع در ایالت فلوریدا آمریکا انجام می شود. موشک طی سه هفته گذشته روی همین پد قرار داشت.

مقامات ناسا در بیانیه ای در این باره نوشته اند: انجام فرایند تعویض روی پد نیازمند آن است که تکنسین ها حصاری دور محوطه قرار دهند تا از سخت افزار در برابر وضعیت آب وهوا و دیگر شرایط محیطی، محافظت کنند. این روند به مهندسان اجازه می دهد ترمیم انجام شده را در شرایط بسیار سرد آزمایش کنند. همچنین انجام این کار روی پد به تیم پروژه اجازه می دهد تا حد ممکن داده هایی درباره دلیل اختلال ایجاد شده، جمع آوری کنند. ممکن است تیم پروژه موشک را به واحد مونتاژ منتقل کند تا فرایندهای اضافی انجام دهد که نیازی به تجهیزات بسیار سردی ندارد که فقط روی پد موجود هستند.

ناسا تاکنون دوبار تلاش کرده تا ماموریت آرتمیس یک را انجام دهد اما هر دو بار شکست خورده است. قرار است طی این ماموریت ابر موشک اس ال اس همراه کپسول اوریون به سفری ۴۲ روزه دور ماه بروند.

کد مطلب 5584005
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها