تست سوختگیری موشک «آرتمیس یک» انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این ماموریت کپسول بی سرنشین اوریون با کمک این ابر موشک برای سفری کوتاه به مدار ماه می رود.

ناسا پیش از این در سوم سپتامبر نیز سعی کرده بود ماموریت مذکور را انجام دهد. اما به دلیل نشتی سوخت هیدروژن مایع نتوانست آن را تکمیل کند. پس از آن تیم پروژه مذکور بخش اتصال به قسمت اصلی موشک را ترمیم کردند و قرار شد برای بررسی کارآمدی فرایند، تستی انجام شود. این تست در پد 39B مقر فضایی کندی در فلوریدا انجام شد و موفقیت آمیز بود.

چارلی بلک ول تامسون مدیر پرتاب آرتمیس در این باره می گوید: تمام اهدافی که قصد آزمایش آنها را داشتیم، به دست آمدند.

البته این به معنای آن نیست در تست همه چیز به راحتی انجام شده است. به عنوان مثال نشتی در بخش اتصال هنگام سوختگیری هیدروژه دوباره آشکار شد. اما تیم پروژه توانست آن را ردیابی و برطرف کند.

ناسا هم اکنون تصمیم دارد ماموریت آرتمیس یک را در ۲۷ سپتامبر انجام دهد. همچنین دوم اکتبر نیز به عنوان یک تاریخ پشتیبان برای انجام ماموریت درنظرگرفته است.