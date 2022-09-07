یک هزار و ۸۰۰ موکب ایرانی در عراق مستقر خواهند بود

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها موکب‌های ایرانی برای حضور و خدمت به زائران حسینی در حال آماده سازی مواکب خود هستند.

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی، امسال یک هزار و ۸۰۰ موکب ایرانی مستقر در عراق روزانه برای یک میلیون و ۵۵۰ هزار زائر امکان اسکان فراهم خواهند کرد.

همچنین این موکب‌ها در هر وعده غذایی ۲ میلیون و ۵۵۰ هزار پرس غذا نیز طبخ و توزیع خواهند کرد.



از آنجا که بسیاری از موکب‌های عراقی از بعد از ظهر روز اربعین اقدام به برچیدن موکب می‌کنند، برنامه‌ریزی شده تا موکب‌های توانمند ایرانی تا سه روز پس از اربعین همچنان فعال باشند. کمیته مشارکت‌های مردمی، اسکان و تغذیه اربعین حسینی به زائران توصیه کرده است که برای رعایت عدالت و امکان توزیع خدمات موکب‌ها به همه زائران، از بیتوته بلند مدت و اقامت بیش از ۴۸ ساعت در شهرهای زیارتی خودداری کنند تا سایر زائران نیز امکان تشرف به حرم‌ها و بیتوته کوتاه مدت را داشته باشند.



در حالی که موکب‌های مستقر در مبادی مرزی چند روزی است پذیرای زائران اربعین هستند، خادمان موکب‌ها در شهر کربلا؛ مقصد نهایی زائران اربعین، در حال برپای چادرها و آماده‌سازی مواکب هستند.