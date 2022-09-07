به گزارش خبرنگار مهر، الکساندر چیریچ سرمربی صربستان تیم ملی واترپلو که از سال ٢٠١٦ هدایت این تیم را بر عهده دارد امروز چهارشنبه در نشست خبری خود که در ورزشگاه شهید شیرودی و در استخر ٩ دی برگزار شد در مورد وضعیت این تیم توضیح داد.

این نشست خبری در شرایطی برگزار شد که قرارداد چیریچ تا بازی‌های آسیایی (شهریورماه ١٤٠٠) منعقد شده بود اما بعد از لغو بازی‌ها در زمان مقرر اولیه اینگونه تفاهم شد که این مربی تا مسابقات قهرمانی آسیا (آبان ماه -تایلند) در راس کادر فنی بماند.

چیریچ که با تیم ملی واترپلو در بازی‌های آسیایی ٢٠١٨ صاحب مدال برنز شد در آغاز این نشست خبری در مورد شرایط تیمش برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا گفت: وضعیت خوبی داریم. درست است که از نظر آمادگی صد درصد نیستیم ولی به آمادگی کامل می‌رسیم.

وی به اردوی برون مرزی تیم ملی واترپلو اشاره کرد و ادامه داد: در اردوی یونان به شرایط مورد نظر رسیدیم. در آن اردو با تیم‌های سطح بالا بازی کردیم و این موضوع ما را به آینده امیدوار کرد که می‌توانیم با تیم‌های بزرگ هم رقابت خوبی داشته باشیم.

این مربی در مورد وضعیت قراردادی خود نیز گفت: فعلاً مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش داریم، با همه تمام توان در این رقابت‌ها حضور داریم بعد از آن زمان داریم که بیشتر راجع به این هم فکر کنیم.

وی با اشاره به عملکرد تیم ملی واترپلو در دوره پیشین مسابقات قهرمانی آسیا ادامه داد: در دوره قبلی در پنالتی باختیم. همان موقع هم پیشرفت کرده بودیم، اما الان نسبت به آن زمان پیشرفت بیشتری کرده‌ایم. سایر تیم‌ها در تایلند حضور خواهند داشت. بچه‌ها انگیزه کافی را دارند و پرتلاش تمرین کرده‌اند و عمیقاً احساس می‌کنم که می‌توانیم در این دوره نتیجه خوبی کسب کنیم.

چیریچ در تشریح وضعیت تیم ملی واترپلو و اینکه آیا امیدی به المپیکی شدن این تیم است، گفت: برای من که از یک کشور صاحب‌نام آمدم، حضور در ایران یک اتفاق و چالش بزرگ بود تا بتوانم این رشته را گسترش بدهم. چیزی که مرا اینجا نگه داشته، این است که نسبت به آنچه که ساخته‌ام، حساس و حسود هستم. ما خودمان می‌دانیم که چه سختی‌هایی تحمل کرده‌ایم که بتوانیم با تیم‌های بزرگ بازی کنیم. دوست ندارم این تیم دست فرد دیگری بیفتد و همیشه با همه توان حضور دارم تا این ساخته را جلو ببرم. این بخش عمده‌ای از دلیل چیزی است که حضور دارم. ما امکانات سخت‌افزاری خوبی داریم و خیلی از کشورها می‌خواهند اینها را داشته باشند، البته تلاشمان را برای بهتر شدن می‌کنیم.

وی با کنایه به کشور آمریکا گفت: برخی کشورها تکنولوژی را دارند، ولی شاید آن استعداد را نداشته باشند. البته همه در این احساسی که نسبت به آن کشور داریم، مشترک هستیم.

چیریچ درباره شانس کسب سهمیه المپیک گفت: حضور در المپیک رویای من است و نسبت به آن مثبت هستم. دفعه قبل نشد که در انتخابی المپیک توکیو به دلایل مسایل مربوط به شیوع کرونا شرکت کنیم و حقمان ضایع شد. الان به سطح خوبی رسیده‌ایم و آن را حفظ کرده‌ایم و باور دارم و مطمئنم که یکی از مدال‌های قهرمانی آسیا را می‌گیریم.

وی درباره پیشنهاد از رقبای ایران از جمله چین گفت: گاهی اوقات زندگی، انسان را به یک سمت می‌کشد که شاید برخلاف باور باشد. در شرایط مساوی همیشه ایران را انتخاب می‌کنم. من شش سال در ایران هستم و ایران بخشی از روحم شده است. چیزی برای پنهان کردن وجود ندارد. قرارداد من تا پایان بازی‌های آسیایی بود که لغو شد، ولی صحبت‌هایی شد که تا مسابقات قهرمانی آسیا که اواخر آبان ماه است، بمانم. ادامه این قرارداد بستگی به شرایط من و فدراسیون دارد و اینکه به نقطه مشترکی نرسیم، نشدنی است و حتماً به این نقطه می‌رسیم. این مسابقات قهرمانی آسیا پایان همکاری ما نیست و بچه‌ها باید همچنان تلاش کنند. من تلاش کردم در تیم ملی تغییراتی ایجاد کنم. من در تمرینات خیلی غر می‌زنم و حوصله بچه‌ها را سر می‌برم، ولی این لازم بوده که انجام بدهم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران شرایط حضور در لیگ جهانی را دارد؟ عنوان کرد: این لیگ، انتخابی و ورودی ندارد و فقط باید مبلغ ورودی را بپردازیم، اما به لحاظ فنی در این سطح هستیم که در آنجا بازی کنیم و زنگ تفریح نباشیم.

چیریچ عنوان کرد: بازه اول تمرینات را پشت سر گذاشته‌ایم و قرار است به یونان برویم تا تمرینات را در آنجا ادامه بدهیم. درباره ترکیب الان نمی‌توانم نظر بدهم. بیشتر نفرات معلوم هستند، ولی برای چند نفر باید تصمیم‌گیری کنیم.

وی درباره نفرات غایب گفت: محمدجواد عباسی به دلایل شغلی مجبور به ترک اردو شد، الماسی و یزدان خواه در یونان حضور نخواهند بود، ولی در لیست قهرمانی آسیا حضور خواهند داشت. این دفعه اول نیست که بچه‌ها را به خاطر شغل و زندگی شخصی از دست می‌دهیم. قبل از جاکارتا امیرحسین خانی را داشتیم که دو روز قبل از اعزام مهاجرت کرد و رفت. ما باید از گل‌هایمان نگهداری کنیم تا حفظ شوند. اینها جزو مشکلات هستند و اگر بیشتر رسیدگی کنیم، گلخانه بزرگ‌تری خواهیم داشت.

چیریچ گفت: اول که وارد ایران شدم، تحلیل کردم که واترپلو در ایران چه جایگاهی دارد و چقدر به آن اهمیت داده می‌شود. همچنین باید متوجه می‌شدم که چقدر امکانات، ورزشکار و … وجود دارد و چقدر برای آن سرمایه‌گذاری شده است. آن زمان می‌توانیم مقایسه خوبی با سایر کشورها داشته باشیم. من در این باره با رئیس فدراسیون حرف زده‌ام و درک خوبی از این موضوع دارد، چون خودش یک بازیکن واترپلو بوده است. الان هم با پستی که در فدراسیون جهانی دارد، می‌تواند به واترپلو ایران کمک کند.

وی گفت: شما در اسلام پیامبری دارید بر سه رشته تیراندازی شنا و سوارکاری تاکید کرده است، ولی واقعاً برای این فرمایش پیامبر اسلام چه کار کرده‌ایم؟ در تاریخ صربستان این درس به ما داده شده که همه باید شنا بلد باشند. وقتی اینگونه باشد، می‌توانیم در رشته‌های آبی رشد کنیم. من حتی روی واترپلو بانوان هم با رئیس فدراسیون صحبت کردم، چون در این بخش استعداد وجود دارد، مثل تیم ملی فوتسال.

سرمربی تیم ملی عنوان کرد: یک شبه نمی‌توان همه چیز را تغییر داد، بلکه نیاز به زمان است. اول باید سازمان‌دهی داشت. در واقع اگر استراتژی باشد، مهم نیست که من باشم یا نه، چون این مسیر به موفقیت می‌رسد.

وی در پایان گفت: برای بازیکنان جوان من درب اروپا را بازی نمی‌کنم، خودشان باز می‌کنند و برای کسی که نخواسته و لیاقت نداشته، نمی‌توانم درب لژیونر شدن را باز کنم. الماسی و یزدان خواه در لیگ و سطح بسیار مهمی بازی می‌کنند و ورودی قهرمانی اروپا را هم خواهند داشت. قطعاً در وضعیت خوبی هستند و رصدشان می‌کنیم. مدت زیادی را با هم بوده‌ایم و برای‌شان رسیدن به طرح ما راحت است.