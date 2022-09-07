جریمه سنگین جای تعلیق در انتظار فدراسیون فوتبال؟!

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی فوتبال فیفا پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه از برگزاری بازی پر حاشیه تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در شهر مشهد پاسخی جدید در کوتاه‌ترین زمان ممکن را از فدراسیون فوتبال ایران خواسته است.

فیفا طبق قوانین بین‌المللی مسئولیت برگزاری بازی‌های رقابت‌های انتخابی جام جهانی را با هماهنگی کامل کنفدراسیون‌ها بر عهده دارد و می‌تواند پس از بررسی گزارش نمایندگان خود درباره تخلفات یک دیدار تصمیم‌گیری کند.

بررسی‌های جامع مسئولان فیفا باعث شد تا روند رسیدگی به تخلفات احتمالی فدراسیون فوتبال ایران طولانی شود اما حالا این نهاد بین‌المللی می‌خواهد پاسخ سریع و ضریحی درباره حاشیه‌های به وجود آمده در مشهد دریافت کند.

فیفا طبق قوانین مربوط به برگزاری مسابقات ملی می‌تواند تیم ملی ایران را جریمه نقدی کند. در این نامه بدون اشاره به تعلیق احتمالی تنها خواسته شده تا پاسخ مربوطه ظرف مدت ۶ روز (۲۱ شهریور ماه) برای آنها ارسال شود. حال باید دید فیفا از کدام ماده قانونی برای جریمه فدراسیون فوتبال ایران استفاده می‌کند.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان نهم فروردین ماه سال ۱۴۰۰ در مشهد برگزار شد که پیروزی دو بر سفر ملی‌پوشان ایران با جنجال بر سر برخورد ناشایست با طرفداران فوتبال همراه شد.