به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاجانی رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه، در آغاز دوره جدید مسئولیت خود، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، پیگیری مستمر مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به صنعتگران تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت جایگاه شهرک صنعتی شکوهیه در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی استان قم اظهار کرد: هدف مدیریت جدید، ایجاد سازوکاری منسجم برای شنیدن مطالبات واحدهای تولیدی، پیگیری مشکلات و تسهیل دسترسی صنعتگران به مجموعه مدیریت و دفتر خدمات‌رسانی شهرک است تا مسائل واحدها با سرعت و دقت بیشتری بررسی و دنبال شود.



آقاجانی افزود: توسعه و بهسازی زیرساخت‌های شهرک، از جمله مسیرهای دسترسی، خدمات عمومی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی، از موضوعات مهمی است که در دوره جدید با جدیت دنبال خواهد شد.



رئیس هیئت‌مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی شکوهیه همچنین بر رعایت عدالت و ایجاد رویه‌های یکسان در ارائه خدمات به واحدهای مستقر در شهرک تأکید کرد و گفت: همه واحدهای تولیدی باید از حقوق و فرصت‌های برابر برخوردار باشند و تصمیمات و خدمات‌رسانی بر اساس ضوابط و مقررات و بدون تبعیض انجام شود.



وی با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق سهامداران و واحدهای تولیدی، مقابله با تخلفات و جلوگیری از شکل‌گیری رویه‌های خارج از چارچوب‌های قانونی را از دیگر اولویت‌های مدیریت جدید عنوان کرد.



آقاجانی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند موجود در میان مدیران واحدهای تولیدی، صنعتگران و فعالان دغدغه‌مند شهرک اظهار کرد: مدیریت شهرک متعلق به همه واحدهای تولیدی است و برای پیشبرد برنامه‌ها، از ظرفیت فکری، پیشنهادها و همکاری تمامی افرادی که دغدغه توسعه و آبادانی شهرک را دارند، استقبال خواهیم کرد.



وی خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت جدید، تعامل، شفافیت، قانون‌مداری، عدالت در ارائه خدمات و پیگیری واقعی مطالبات واحدهای تولیدی است و تلاش می‌شود با همکاری هیئت‌مدیره، مدیریت اجرایی و مجموعه خدمات‌رسان شهرک، گام‌های مؤثری در مسیر توسعه و ارتقای جایگاه شهرک صنعتی شکوهیه برداشته شود.