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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۰:۴۷

اعلام شروط ایران برای پایان جنگ و توافق با عمان درباره امنیت تنگه هرمز

اعلام شروط ایران برای پایان جنگ و توافق با عمان درباره امنیت تنگه هرمز

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان از اعلام شروط ایران برای پایان جنگ و توافق با عمان درباره امنیت تنگه هرمز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در گفتگویی درباره آخرین تحولات در مذاکرات ایران-آمریکا اظهار داشت: ملاحظات و شروط جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی در همه جبهه‌ها و بازگرداندن امنیت به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، به نحو صریح و قاطع تبیین شده و نسبت به پیشنهادهای طرف مقابل نیز پاسخ لازم از طریق میانجی‌گران ارائه خواهد شد.

وی افزود: روند مشورت‌ها بین ایران و عمان به خوبی انجام شده و دو طرف ضمن توافق در مورد مختصات جغرافیایی مسیرهای امن رفت و برگشت در تنگه هرمز، راجع به نحوه انعکاس موضوع در سطح مرجع بین‌المللی ذیربط هم تفاهم کرده‌اند که انشاالله به زودی انجام خواهد شد.

کد مطلب 6971445

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    نظرات

    • مجتبی US ۰۲:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      2 0
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      حتما ایران باید از کشتی ها هزینه بگیرد در غیر اینصورت ما ضرر کردیم. هر کشتی که میخواهد وارد هلیج فارس بشود باید از ایران اجازه بگیرد. هیچ کشتی دشمن را هم راه ندید هیچ کشتی جنگی را هم راه ندید. انها برای اشوب راه انداختن در خلیج فارس می ایند و هدفشان جنگ با ایران است!
    • IR ۱۲:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
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      عوارض نگیرید چون جنگ عوارض تنگه ها در کل جهان راه میافتد اما غرامت جنگی باید گرفته شود. همه کشورهایی که از پایگاه هایشان به ایران حمله شود باید جبران خسارت کنند. بعد از پایان جبران خسارت، می توان عوارض را باز تعریف کرد.

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