اعلام شروط ایران برای پایان جنگ و توافق با عمان درباره امنیت تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در گفتگویی درباره آخرین تحولات در مذاکرات ایران-آمریکا اظهار داشت: ملاحظات و شروط جمهوری اسلامی ایران برای خاتمه جنگ تحمیلی در همه جبهه‌ها و بازگرداندن امنیت به منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، به نحو صریح و قاطع تبیین شده و نسبت به پیشنهادهای طرف مقابل نیز پاسخ لازم از طریق میانجی‌گران ارائه خواهد شد.

وی افزود: روند مشورت‌ها بین ایران و عمان به خوبی انجام شده و دو طرف ضمن توافق در مورد مختصات جغرافیایی مسیرهای امن رفت و برگشت در تنگه هرمز، راجع به نحوه انعکاس موضوع در سطح مرجع بین‌المللی ذیربط هم تفاهم کرده‌اند که انشاالله به زودی انجام خواهد شد.