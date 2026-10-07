کشت کنجد راهکار مدیریت منابع آبی در خوزستان است

به گزارش خبرنگار مهر، کورش نوروزی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: سطح زیرکشت کنجد در سال جاری به بیش از ۲۱ هزار هکتار رسیده و با توجه به شرایط اقلیمی، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۲۰ هزار تن محصول در استان تولید شود.

وی با اشاره به ضرورت توسعه محصولات کم‌آب‌بر افزود: کنجد به دلیل سازگاری با شرایط آب‌وهوایی استان و نیاز آبی پایین، در راستای مدیریت صحیح مصرف آب و بهره‌وری منابع در بخش کشاورزی اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: توسعه این محصول علاوه بر کاهش مصرف منابع آبی، موجب تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش درآمد کشاورزان و تأمین نیاز داخلی به دانه‌های روغنی می‌شود.

نوروزی در پایان با تأکید بر رعایت توصیه‌های فنی عنوان کرد: استفاده از ارقام مناسب، زمان‌بندی دقیق کاشت، مدیریت آبیاری و کنترل عوامل خسارت‌زا از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در افزایش عملکرد و ارتقای کیفیت محصول کنجد در استان است.