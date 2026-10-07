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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

اندایش: افزایش اعتبار کالابرگ به روزهای آینده موکول شد

اندایش: افزایش اعتبار کالابرگ به روزهای آینده موکول شد

معاون وزیر رفاه گفت: تیم اقتصادی دولت هنوز بابت عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیده اما تمام تلاش دولت بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان است.

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تیم اقتصادی دولت هنوز بابت عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیدند، گفت: همه تلاش دولت این است که شرایط بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان را مهیا کند.

وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح، تامین منابع پایدار است و بنابراین، پس از تصویب و ابلاغ عدد دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اجرایی و آغاز خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که مبلغ کالابرگ از مهر ماه افزایش خواهد یافت. بر اساس سخنان اعلام شده از سوی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت چهاردهم این عدد بین 300 تا 500 هزار تومان پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 6970971
فاطمه امیر احمدی

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    نظرات

    • IR ۱۶:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
      14 1
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      عجیب است قیمتهای مایحتاج زندگی ملت لحظه به لحظه در حال افزایش است ولی افزایش کالابرگ فقط درحرف مانده
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۶
      0 0
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      سلام قراربودازاین ماه اضافه بشه هرماه الکی میگن اضافه میشه
    • IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
      0 0
      پاسخ
      ما اضافه شد ولی فرداش دوباره کم شد

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