اندایش: افزایش اعتبار کالابرگ به روزهای آینده موکول شد

یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه تیم اقتصادی دولت هنوز بابت عدد و تعداد دقیق مشمولان طرح افزایش اعتبار کالابرگ به توافق نهایی نرسیدند، گفت: همه تلاش دولت این است که شرایط بهره‌مندی تعداد بیشتری از هموطنان را مهیا کند.



وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی اجرای این طرح، تامین منابع پایدار است و بنابراین، پس از تصویب و ابلاغ عدد دقیق منابع کالابرگ در سازمان برنامه و بودجه، طرح افزایش اعتبار کالابرگ اجرایی و آغاز خواهد شد.

گفتنی است، پیش از این سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده بود که مبلغ کالابرگ از مهر ماه افزایش خواهد یافت. بر اساس سخنان اعلام شده از سوی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت چهاردهم این عدد بین 300 تا 500 هزار تومان پیش‌بینی شده است.