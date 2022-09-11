به گزارش خبرنگار مهر، «برادران لیلا» ساخته سعید روستایی حالا یکی از پرحاشیهترین فیلمهای سینمای ایران است که بهصورت رسمی سازمان سینمایی بر عدم امکان اکران عمومی آن تأکید کرده است. همان فیلمی که پس از حضور عواملش در جشنواره کن و اظهارات کارگردانش درباره موضوعات مختلف همچون ممیزی، آرامآرام مسیر حاشیهسازی را در پی گرفت و تأخیر عوامل در اقدام برای دریافت پروانه نمایش برای این فیلم، اکران عمومی آن را با چالش مواجه کرد.
همه اینها باعث شد تا سازمان سینمایی در واکنشی بحثبرانگیز به ارائه توضیحاتی درباره این فیلم بپردازد و در نهایت به صراحت عنوان کند که «برادران لیلا» به دلیل طی نکردن مسیر قانونی برای ارسال فیلم به جشنوارههای خارجی پروانه نمایش دریافت نمیکند.
این اما تنها حاشیه این فیلم نیست، «برادران لیلا» از همان زمان ساخت مسیر پرهیاهویی در پی داشت؛ یک سر این مساله هم به حرفوحدیثها درباره هزینه نجومی ساخت این فیلم پربازیگر معطوف میشد. حرف و حدیثهایی که هیچ موضعگیری رسمیای درباره آن شد و زمزمههایی از حضور یک سرمایهگذار نوظهور سینما در پشتپرده آن، به حواشی در این زمینه دامن زد. حالا در جدیدترین اتفاق، سایت معتبر آیامدیبی در صفحه رسمی معرفی این فیلم مبلغ تولید آن را پنج میلیون دلار درج کرده است! رقمی عجیب و غریب در مختصات تولید سینمای ایران که با احتساب قیمت ۳۰ هزارتومانی دلار در ایران، چیزی معادل ۱۵۰ میلیارد تومان میشود!
جواد نوروزبیگی تهیهکننده فیلم سینمایی «برادران لیلا» به کارگردانی سعید روستایی در پاسخ به پیگیری خبرنگار مهر درباره این بودجه و صحت و سقم آن بیان کرد: گرچه در حال حاضر به دلایلی تمایلی به گفتگو درباره این موضوعات مرتبط با این فیلم ندارم اما آنچه در سایت آیامدیبی درباره هزینه ساخت «برادران لیلا» درج شده صحت ندارد. در واقع تنها یک پنجم این مبلغ یعنی برابر با یک میلیون دلار صرف ساخت این فیلم سینمایی شده است و رقم درج شده در این سایت درست نیست.
وی در پاسخ به این ابهام که معمولاً اطلاعات درباره فیلمها را عوامل فیلم در اختیار این سایت قرار میدهند و امکان دخل و تصرف در آن از سوی مخاطبان نیست، هم تأکید کرد: این اطلاعات را نه من و نه کارگردان به این سایت ندادهایم و منبع کسب اطلاعشان در این زمینه ایراد داشته است. درواقع ما اصلاً خبری از این موضوع نداشتیم بنابراین این خبر یک خبر جعلی است.
نوروزبیگی گفت: ممکن است دستاندرکاران این سایت سینمایی بر اساس پیشبینیهای خود چنین مبلغی را به عنوان هزینه ساخت عنوان کرده باشند، اما آنچه صحت دارد این است که یک پنجم این مبلغ یعنی همان یک میلیون دلار هزینه ساخت «برادران لیلا» شده است.
با در نظر گرفتن بودجه یک میلیون دلاری که چیزی در حدود ۳۰ میلیارد تومان میشود، «برادران لیلا» را همچنان میتوان یکی از گرانترین فیلمهای سینمای ایران در سالهای اخیر دانست.
در این فیلم که بعد از «ابد و یک روز» و «متری شیش و نیم» سومین فیلم بلند سینمایی سعید روستایی محسوب میشود، بازیگرانی چون نوید محمدزاده، ترانه علیدوستی، سعید پورصمیمی، پیمان معادی و فرهاد اصلانی نقشآفرینی میکنند.
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