زائران اربعین از مرز چذابه به کشور بازگردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد خانچی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: زیرساخت‌های گذرگاه مرزی چذابه نسبت به سایر گذرگاه‌های مرزی کشور مطلوب‌تر بوده به طوری که تاکنون تردد زائران اربعین در این مرز روان و هیچ گاه با مشکل رو به رو نبوده است.

وی در ادامه ترافیک جاده‌های منتهی به گذرگاه چذابه را روان و کم حجم بیان کرد و افزود: ترافیک محور چذابه - بستان - الوان - شوش و چذابه - بستان - سوسنگرد - حمیدیه - اهواز بسیار روان است و زائران بدون محدودیت زمانی می‌توانند در این محورها تردد کنند.

فرمانده قرارگاه اربعین در مرز چذابه با بیان اینکه ۲۲۰ موکب اربعین در نزدیکی چذابه در حال خدمت رسانی به زائران هستند، عنوان کرد: چذابه در میان مرزهای ۶ گانه کشور دارای مناسب‌ترین زیرساخت‌ها است.

خانچی افزود: وضعیت امنیتی مرز چذابه در بهترین حالت قرار دارد و در ایام اربعین با هماهنگی و برنامه‌ریزی انجام شده، خدمت رسانی در بخش‌های مختلف درمانی، امدادی، خدمات پلیس، آب رسانی و فاضلاب انجام شده است.

وی گفت: از زائران اربعین حسینی درخواست می‌شود تا سفر خود را مدیریت کنند و بازگشت خود را به ۲ روز مانده به اربعین موکول نکنند.