  1. استانها
  2. خوزستان
۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

فعالیت ۲۴ ساعته قرارگاه پلیس در مرز چذابه برای خدمت به زائران اربعین

فعالیت ۲۴ ساعته قرارگاه پلیس در مرز چذابه برای خدمت به زائران اربعین

اهواز ـ فرمانده قرارگاه فرعی انتظامی اربعین حسینی در مرز چذابه از تلاش ۲۴ ساعته قرارگاه پلیس در مرز چذابه برای خدمت به زائران اربعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسکندر عیسوند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: قرارگاه فرعی انتظامی اربعین در مرز چذابه به صورت ۲۴ ساعته فعال است و تمامی مراحل تردد زائران، امنیت مسیرها و ارائه خدمات پلیس را رصد می‌کنند.

وی افزود: هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط مانند بهداشت، هلال احمر و راهداری برای ارائه خدمات بهتر به زائران از جمله اقدامات این قرارگاه است.

فرمانده قرارگاه اربعین پلیس در مرز چذابه بیان کرد: مهم‌ترین وظایف این قرارگاه نظارت بر تردد روان و ایمن زائران در مرزها، پیشگیری از جرایم احتمالی و برخورد قاطع با متخلفان و هماهنگی با نهادهای خدمت‌رسان برای تسهیل امور زائران هستند.

سرهنگ عیسوند از همکاری مردم و زائران تقدیر کرد و گفت: مردم همچون سال‌های گذشته با پلیس همراهی کنند تا شاهد برگزاری باشکوه‌ترین مراسم اربعین باشیم

کد مطلب 6900410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها