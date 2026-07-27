فعالیت ۲۴ ساعته قرارگاه پلیس در مرز چذابه برای خدمت به زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ اسکندر عیسوند صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: قرارگاه فرعی انتظامی اربعین در مرز چذابه به صورت ۲۴ ساعته فعال است و تمامی مراحل تردد زائران، امنیت مسیرها و ارائه خدمات پلیس را رصد میکنند.
وی افزود: هماهنگی با دستگاههای مرتبط مانند بهداشت، هلال احمر و راهداری برای ارائه خدمات بهتر به زائران از جمله اقدامات این قرارگاه است.
فرمانده قرارگاه اربعین پلیس در مرز چذابه بیان کرد: مهمترین وظایف این قرارگاه نظارت بر تردد روان و ایمن زائران در مرزها، پیشگیری از جرایم احتمالی و برخورد قاطع با متخلفان و هماهنگی با نهادهای خدمترسان برای تسهیل امور زائران هستند.
سرهنگ عیسوند از همکاری مردم و زائران تقدیر کرد و گفت: مردم همچون سالهای گذشته با پلیس همراهی کنند تا شاهد برگزاری باشکوهترین مراسم اربعین باشیم
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