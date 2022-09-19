به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه «پولیتیکو» به نقل از منابع آگاه اعلام کرد اظهارات اخیر جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا درباره وضعیت همه‌گیری کرونا در این کشور، باعث تعجب و حیرت مقامات کاخ سفید شده است.

جو بایدن، دیشب در گفت‌وگو با برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه «سی‌بی‌اس» اعلام کرد که «کرونا در آمریکا به پایان رسیده است.»

پولیتیکو به نقل از چند مقام دولتی اعلام کرد: تأکید بایدن بر اینکه همه‌گیری کرونا در آمریکا تمام شده، موجب تعجب مقامات حوزه سلامت کاخ سفید شده است.

به گفته این مقامات، این بخش از اظهارات بایدن درباره کرونا برنامه‌ریزی‌شده نبوده و قرار نبود بخشی از گفت‌وگوی او با سی‌بی‌اس باشد.

به نوشته پولیتیکو، علی‌رغم ادعای بایدن، کرونا همچنان در آمریکا و سایر نقاط جهان وجود دارد. گزارش مراکز درمانی نشان می‌دهد دست کم در ۲۸ روز اخیر بیش از ۲ میلیون نفر در آمریکا به کرونا مبتلا شده‌اند و روزانه صدها نفر به علت ابتلاء به کرونا جان خود را از دست می‌دهند.