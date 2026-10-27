رئیس پلیس راه کشور به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، و تصویب فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت.

محبی با بیش از ۳۱ سال سابقه خدمت در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس راه، از مدیران باسابقه این حوزه به شمار می‌رود.

وی در دهه ۹۰ فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران مستقر در پردیس بود و پس از آن، مسئولیت‌های رئیس عملیات و جانشین پلیس راه کشور را بر عهده داشت.

محبی پس از طی این مراحل مدیریتی، به ریاست پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و اکنون درجه سرتیپی دومی را دریافت کرده است.