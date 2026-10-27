  1. استانها
  2. تهران
۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۸

رئیس پلیس راه کشور به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت

رئیس پلیس راه کشور به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت

تهران- رئیس پلیس راه فراجا، با پیشنهاد فرمانده کل انتظامی کشور و تصویب فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محبی، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با پیشنهاد احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، و تصویب فرمانده معظم کل قوا به درجه سرتیپی دومی ارتقا یافت.

محبی با بیش از ۳۱ سال سابقه خدمت در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس راه، از مدیران باسابقه این حوزه به شمار می‌رود.

وی در دهه ۹۰ فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران مستقر در پردیس بود و پس از آن، مسئولیت‌های رئیس عملیات و جانشین پلیس راه کشور را بر عهده داشت.

محبی پس از طی این مراحل مدیریتی، به ریاست پلیس راه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و اکنون درجه سرتیپی دومی را دریافت کرده است.

کد مطلب 6992072

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها